El Grupo Joven Ceferino tiene nuevo termotanque y grifería

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, realizó una serie de trabajos de reparación, mantenimiento y mejoras en las instalaciones del Grupo Joven Ceferino con el objetivo de optimizar las condiciones del espacio y brindar mayor comodidad a quienes desarrollan allí sus actividades.

Las tareas incluyeron el recambio y colocación de un nuevo termotanque, lo que permitió mejorar el funcionamiento del sistema de agua caliente dentro de la institución.

Además, personal municipal ejecutó el cambio de grifería en la cocina y el reemplazo de canillas en los baños, con una mejora significativa en los servicios.

Entre las intervenciones también se destacó la instalación de nueva cañería de agua caliente mediante sistema de fusión, un trabajo que garantiza mayor eficiencia y seguridad en la infraestructura.

En materia de accesibilidad, el municipio colocó una ducha en el baño destinado a personas con discapacidad, una mejora importante para fortalecer condiciones adecuadas e inclusivas dentro del edificio.

Asimismo, se realizó la readecuación de mochilas de inodoro y sistemas de descarga de agua para optimizar el funcionamiento sanitario general.

Desde el municipio se informó que tanto los materiales como la mano de obra fueron aportados en su totalidad por la Municipalidad de Esquel, en el marco del acompañamiento permanente a instituciones de la ciudad.