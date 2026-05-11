APDH propuso crear dos “Senderos para la Memoria” en Esquel

La coordinadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos regional Esquel-Trevelin, Claudia Ermilli, hizo uso este lunes de la banca del vecino en el Concejo Deliberante de Esquel para presentar un proyecto que propone la creación de dos “Senderos para la Memoria” dentro del ejido municipal.

Durante su exposición, Ermilli explicó que la propuesta apunta a “recordar, homenajear, testimoniar y reflexionar colectiva y solidariamente” sobre distintos procesos históricos vinculados a la violencia estatal y la vulneración de derechos humanos.

“Hoy nos trae a este Honorable Concejo Deliberante la intención de constituir junto al municipio de Esquel dos senderos para la memoria en el ejido municipal, en cuyos recorridos se señalicen hitos históricos significativos que nuestra comunidad necesita recordar en su permanente construcción de identidad, justicia y no repetición”, expresó.

La referente de APDH indicó que el proyecto contempla la creación de dos recorridos denominados “Sendero Memoria y Pueblos Originarios” y “Sendero Memoria y Dictadura”, integrados por distintos espacios y señalizaciones de la ciudad.

Entre los sitios mencionados se encuentran la estación Nahuel Pan, “en representación de la comunidad que fuera despojada de su territorio”; el inmueble de calle San Martín 756, donde funcionó el diario Esquel y trabajó el periodista y escritor Osvaldo Bayer; y una intervención urbana en memoria de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, entre otros.

Además, la iniciativa busca incorporar espacios ya existentes vinculados a la memoria local y promover nuevas señalizaciones relacionadas con hechos de violencia estatal.

“Que la memoria despierta necesariamente para reconocer las heridas, atenderlas y sanarlas”, sostuvo Ermilli durante la presentación.

La coordinadora también destacó que el proyecto prevé conformar una mesa de trabajo junto al municipio y organizaciones de la sociedad civil para definir las señalizaciones, garantizar su mantenimiento y elaborar el contenido histórico de cada sitio.

Por último, señaló que los senderos podrían transformarse en una herramienta educativa y turística para la ciudad. “Esquel está frente a la posibilidad concreta de constituirse en pionera en el reconocimiento de una ampliación simbólica en la comprensión de la historia”, concluyó.

R.G