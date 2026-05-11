Un bebé y dos adultos mayores muertos: el trágico saldo de una violenta explosión en Santa Cruz

Una violenta explosión seguida de un incendio provocó una tragedia este domingo por la noche en la localidad de Perito Moreno, donde al menos tres personas murieron, entre ellas un bebé y dos adultos mayores, y varias resultaron heridas de gravedad.

El siniestro se produjo en una vivienda ubicada en un complejo de departamentos y, según trascendió de manera preliminar, habría sido originado por una fuga de gas. Tras la explosión, personal policial, bomberos y equipos de emergencia trabajaron intensamente en el lugar para asistir a los damnificados y remover escombros.

De acuerdo con información publicada por el diario La Opinión Austral, ambulancias trasladaron a varias personas en grave estado al hospital local, mientras que otras habían quedado atrapadas entre los restos de la estructura colapsada.

Ante la magnitud del hecho, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, instruyó a distintas áreas del Ejecutivo provincial para desplegar un operativo integral de asistencia sanitaria, social y logística.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno provincial informó que cuatro niños y tres adultos fueron atendidos inicialmente en el hospital de Perito Moreno. Posteriormente, una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de sus lesiones.

Asimismo, tres menores de 11, 9 y 5 años fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para recibir atención especializada, mientras que dos jóvenes de 20 años permanecen internados en observación con quemaduras leves.

El operativo incluyó además la activación de protocolos de emergencia en hospitales de la zona y el alistamiento preventivo del avión sanitario provincial ante una eventual derivación hacia la Buenos Aires.

En paralelo, autoridades provinciales montaron un dispositivo de contención para familiares y vecinos afectados. El Consejo Provincial de Educación habilitó la Escuela Primaria Provincial N°72 como centro de asistencia para personas damnificadas por daños colaterales, entre ellos rotura de vidrios y afectación estructural en viviendas linderas.

“El Gobierno de Santa Cruz expresa su profundo pesar por lo sucedido y ratifica el compromiso de continuar acompañando a las familias afectadas, poniendo a disposición todos los recursos humanos, sanitarios y operativos necesarios”, señalaron desde la administración provincial. La investigación sobre las causas del hecho continúa en curso.