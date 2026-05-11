Conectan a un “corazón artificial” a una joven hasta que aparezca un donante

Una joven de Cipolletti se encuentra en el quirófano de un centro médico de Buenos Aires. La conectarán a un "corazón artificial" de última generación para que su cuerpo pueda resistir hasta que aparezca un donante que sea compatible. Sus familiares convocaron a una cadena de oración para pedir por el éxito de la intervención.

Se trata de Natalia Solange Uribe y sus amigos la conocen como “Pato”. Desde hace tiempo viene atravesando un cuadro de insuficiencia cardíaca severa y el diagnóstico que le transmitieron era terminante: necesita un trasplante. Cuando su salud se fue deteriorando, la conectaron a un equipo de ECMP venoarterial. Pero en esta instancia debe ser reemplazo por uno de mayor complejidad.

La intervención se iba a realizar este domingo, pero debió reprogramarse por la falta de un insumo esencial. Según informaron sus familiares, la operación estaba prevista para este lunes, aunque no hubo información al respecto.

El nuevo “corazón artificial” es un equipo que permite asumir la la función de bombeo del corazón en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, funcionando como puente hasta un trasplante.

Según fuentes médicas, logra mantener con vida al paciente durante semanas o meses. “Estabiliza al paciente y mejora la función de otros órganos (riñones, pulmones) mientras espera la llegada de un corazón donante”, explicaron.

"Querida comunidad, la familia de Nathalia Solange Uribe los invita a unirse a la ‘cadena de oración’ especial”, cuanto la joven entre a quirófano para someterse a una cirugía sumamente delicada.

Los familiares de la paciente expresaron: “Pedimos que Dios obre en cada minuto, que guíe las manos de los cirujanos y todo profesional que intervenga. Que les de sabiduría y todo salga sin complicaciones y con éxito”.

Fuente: Cipo 360