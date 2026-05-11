Crimen y misterio: encuentran un cuerpo descuartizado y creen que es de un jubilado desaparecido

La Justicia de Santa Cruz aguardaba este lunes los resultados de la autopsia para confirmar que el cuerpo hallado el domingo en un complejo de departamentos de la ciudad de Río Gallegos sea el de Aníbal Eduardo Cepeda, un jubilado de 71 años que era buscado desde hace más de 20 días.

El lugar donde encontraron los restos es una propiedad que la Justicia le decomisó a un ex secretario privado de Néstor Kirchner y que desde 2025 estaba bajo custodia de Gendarmería Nacional.

La demora en los peritajes está relacionada con las condiciones en que apareció el cadáver. Los restos de quien se cree que sería Cepeda fueron hallados descuartizados y ocultos en dos lugares distintos: en el tanque de agua de un departamento del complejo de viviendas y en el pozo ciego de una casa ubicada a poca distancia.

Cepeda era buscado desde el lunes de la semana pasada, y la familia confirmó que no tenían noticias de él desde el 20 de abril último. Si bien no hay aún confirmación científica oficial, según trascendió de fuentes policiales, los rasgos morfológicos de los restos hallados coincidirían con los del jubilado.

Un elemento que suma misterio al hecho es que uno de los lugares donde aparecieron los restos descuartizados estuviera custodiado por Gendarmería Nacional, ya que se trata de un complejo habitacional que en 2025 fue decomisado a la familia de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner fallecido en 2016.

El conjunto residencial está ubicado a la altura del cruce de las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, a muy poca distancia de los muelles del Río Gallegos y junto al área recreativa de la Plaza de los Campeones del Mundo y el Parque de Agua.

Un sospechoso por la desaparición de Cepeda, detenido en la madrugada del domingo e identificado como Félix Curtti, fue quien aportó la información que permitió hallar los restos tras una búsqueda que también incluyó numerosos rastrillajes en lagunas, rías y zonas descampadas de la capital santacruceña.

Tras el decomiso que ordenó la Justicia el año pasado, el inmueble donde se produjo el hallazgo se encuentra bajo la órbita del Gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Según precisó el medio local La Opinión Austral, la custodia de Gendarmería fue dispuesta debido a que el lugar fue reiterado escenario de vandalismos e intentos de ocupación.