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Por Redacción Red43

Día del Himno: invitan a una segunda presentación de la Banda Malvinas a las 16 horas

Tras el emotivo acto de esta mañana, el maestro Leonardo Lazarte convocó a los vecinos que no pudieron asistir a un nuevo encuentro en 25 de Mayo y Rivadavia para compartir nuestra canción patria en comunidad.
Por Redacción Red43

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Este 11 de mayo, la ciudad de Esquel conmemoró el 213° aniversario de la creación del Himno Nacional Argentino con una presentación especial de la Banda Militar "Malvinas". El encuentro tuvo lugar en la intersección de 25 de Mayo y Avenida Rivadavia, uno de los puntos más neurálgicos de la localidad.

 

El maestro de banda, Leonardo Lazarte, expresó su alegría por compartir esta jornada patriótica con los vecinos: "Es un gusto poder compartir con la comunidad la historia de nuestra canción patria, una composición poética y patriótica que surgió de la genialidad de Vicente López y Planes y Blas Parera".

 

Durante la jornada, Lazarte resaltó el impacto emocional que genera el Himno en los ciudadanos. "Se ve personas que se emocionan, que les recuerda vivencias de cuando eran estudiantes. A pesar de todas las diferencias y la diversidad que tenemos en nuestro país, esta composición nos une como argentinos", señaló el director de la banda.

 

Asimismo, el maestro vinculó el sentimiento patriótico con el compromiso de las fuerzas y el recuerdo de la gesta de Malvinas: "Nuestros veteranos de guerra son los verdaderos héroes que han dejado su sangre y su vida en ese territorio que nos pertenece".

 

Nueva convocatoria para la tarde

 

Para aquellos vecinos que no pudieron asistir a la presentación matutina, el maestro Lazarte extendió una invitación especial para el resto de la jornada.

 

"Hoy, 11 de mayo a las 16:00 horas, vamos a hacer nuestra segunda convocatoria para la comunidad en el mismo lugar, 25 de Mayo y Rivadavia", anunció. El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Esquel en la logística y el corte de tránsito, permitiendo que la banda interactúe plenamente con los vecinos.

 

Finalmente, el referente militar agradeció al jefe de regimiento por permitir que la banda salga a las calles y destacó la importancia del juramento de defender la bandera y la soberanía nacional como un compromiso para toda la vida.


 

 

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