12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43PNLAEsquel
11 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Los Alerces celebró su 89° aniversario con un reconocimiento especial a Esquel

En el marco del acto oficial por un nuevo año de vida del Parque Nacional, el intendente Matías Taccetta recibió una distinción en nombre del municipio. Se destacó el compromiso de la ciudad durante el combate del incendio "Puerto Café".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ceremonia contó además con la presencia del ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna, junto a diversas instituciones y actores que forman parte del trabajo articulado en defensa y preservación de uno de los patrimonios naturales más importantes de la región.

 

Durante el acto, el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Ariel Rodríguez, realizó un reconocimiento a instituciones públicas, privadas y vecinos que colaboraron activamente en el combate del incendio “Puerto Café”, que afectó al Parque durante la última temporada estival.

 

En ese marco, el intendente Taccetta recibió una distinción especial en representación de la Municipalidad de Esquel, en reconocimiento al compromiso y acompañamiento brindado desde el primer momento por el municipio en las tareas de asistencia y colaboración frente a la emergencia.

 

Taccetta destacó el valor ambiental y social del Parque Nacional Los Alerces, remarcando la importancia de su preservación para las futuras generaciones.

 

“El Parque Nacional Los Alerces es Patrimonio de la Humanidad, pero también es un lugar profundamente nuestro, de cada esquelense. Tenemos la responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y trabajar unidos para preservarlo”, expresó el intendente.

 

Asimismo, agregó: “Desde el municipio estuvimos presentes desde el primer instante porque entendemos que defender nuestro Parque es defender nuestra identidad, nuestro ambiente y nuestro futuro”.
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Dos empresas ofertaron para viviendas del IPV en Esquel
2
 Escape de gas provocó un operativo tras la rotura de un caño durante una obra
3
 Él 60 años y ella 59: la pareja que fue detenida por tener sexo en un avión
4
 La Justicia suma nuevos datos sobre los gastos de Manuel Adorni
5
 Olga Elena Echaves QEPD
1
 Bomberos incorporaron una nueva unidad de rescate
2
 Aprueban el aumento del boleto de transporte
3
 Aniversario de los Parques Nacionales: 89 años preservando la esencia de la Patagonia
4
 Los Alerces celebró su 89° aniversario con un reconocimiento especial a Esquel
5
 Día del Himno: invitan a una segunda presentación de la Banda Malvinas a las 16 horas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -