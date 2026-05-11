Los Alerces celebró su 89° aniversario con un reconocimiento especial a Esquel

La ceremonia contó además con la presencia del ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna, junto a diversas instituciones y actores que forman parte del trabajo articulado en defensa y preservación de uno de los patrimonios naturales más importantes de la región.

Durante el acto, el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Ariel Rodríguez, realizó un reconocimiento a instituciones públicas, privadas y vecinos que colaboraron activamente en el combate del incendio “Puerto Café”, que afectó al Parque durante la última temporada estival.

En ese marco, el intendente Taccetta recibió una distinción especial en representación de la Municipalidad de Esquel, en reconocimiento al compromiso y acompañamiento brindado desde el primer momento por el municipio en las tareas de asistencia y colaboración frente a la emergencia.

Taccetta destacó el valor ambiental y social del Parque Nacional Los Alerces, remarcando la importancia de su preservación para las futuras generaciones.

“El Parque Nacional Los Alerces es Patrimonio de la Humanidad, pero también es un lugar profundamente nuestro, de cada esquelense. Tenemos la responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y trabajar unidos para preservarlo”, expresó el intendente.

Asimismo, agregó: “Desde el municipio estuvimos presentes desde el primer instante porque entendemos que defender nuestro Parque es defender nuestra identidad, nuestro ambiente y nuestro futuro”.

