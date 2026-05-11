Provincia impulsó la gastronomía regional en el "Festín de Sabores" de Comodoro Rivadavia

Con la premisa de fortalecer las fiestas regionales de cada localidad que generan movimiento turístico y económico, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, acompañó este fin de semana, al evento gastronómico regional "Festín de Sabores" que se realizó en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

El acto inaugural se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Predio Ferial y contó con la presencia del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; la subsecretaria de Turismo del Chubut, Magalí Volpi; la Cónsul de Chile, Daniela Riveros; autoridades municipales, emprendedores, chefs, entre otros.

“El objetivo es dinamizar la economía del lugar”

La subsecretaria de Turismo del Chubut, Magalí Volpi, recorrió los stands dentro de la exposición junto al intendente local y remarcó que “el Gobierno Provincial decidió tomar al turismo como una política de estado y acompañar estas iniciativas”.

“Festín de Sabores está festejando su quinta edición y ampliando el número de productores y artesanos que participan en esta feria tan importante en temporada baja, dinamizando la economía del lugar”, sostuvo además, valorando la importancia del turismo de eventos.

Volpi sostuvo asimismo que “este evento ha logrado posicionarse y repetir la edición durante estos años lo cual es importante para la región patagónica y desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas acompañamos al segmento gastronómico”.

La subsecretaria señaló además que “en este marco se colaboró desde la Agencia de Promoción Chubut Turismo en convocar al Chef Valentin Galdon Ritvo “Chefsale” que cocina en paisajes naturales. Tiene más de un millón de seguidores, estuvo cocinando en Comodoro Rivadavia y en el área natural protegida Rocas Coloradas”.

“El año pasado convocamos a chefs de la provincia para que tengamos un registro de cocineros del Chubut que acompañen en distintos eventos. También tenemos el programa “Vinos y Sabores de Chubut” que convoca a establecimientos turísticos en espacios rurales por lo tanto, tenemos muchas bodegas que ofrecen experiencias enoturísticas” señaló la subsecretaria.

En ese sentido, Volpi dijo que “la idea es mostrar todas las propuestas gastronómicas que tiene Chubut y que hoy se consolida como un atractivo más. Porque todos los atractivos se acompañan de la gastronomía”.

“Esto genera contenido al destino, con Comodoro Rivadavia y Rada Tilly estamos trabajando con el avistaje embarcado y hay cuatro empresas habilitadas por la provincia para hacer paseos náuticos y ver la ballena Sei y va a contra temporada de la ballena franca Austral lo cual diversifica la oferta. También estamos trabajando en la ruta Patagonia Azul”, puntualizó.

Un evento regional

"Festín de Sabores", es un evento gastronómico regional que reúne a productores, emprendedores, establecimientos gastronómicos y referentes del sector turístico.

Durante las dos jornadas en las que se extendió el encuentro, el stand provincial contó con acciones de promoción de destinos turísticos vinculados a la gastronomía, difusión de productos con sello Origen Chubut y la participación de emprendimientos que integran el programa "Vinos y Sabores del Chubut". Además, se realizaron degustaciones y activaciones destinadas a generar instancias de interacción directa con el público.

En esta edición acompañaron las Direcciones de Turismo de las localidades de Gaiman, Rawson, Rada Tilly y Sarmiento, junto a la presencia de un guardafauna del Área Natural Protegida Punta Marqués, quien brindó información sobre las áreas protegidas y el patrimonio natural de la provincia.

Asimismo, formaron parte del espacio institucional productores chubutenses identificados con el sello Origen Chubut quienes exhibieron y promocionaron productos elaborados en la provincia.

"Festín de Sabores", organizado por Comodoro Turismo, se ha consolidado como uno de los principales encuentros gastronómicos de la Patagonia. Surgido en 2022 en el marco del Plan Estratégico “Pioneros 2030”, el evento busca visibilizar la gastronomía auténtica de Comodoro Rivadavia como un producto turístico diferencial, poniendo en valor la identidad culinaria regional y su vínculo con el entorno patagónico.

Como en ediciones anteriores, la propuesta incluyó clases de cocina en vivo, espacios de formación y debate gastronómico, stands de exposición y comercialización, patios gastronómicos y espectáculos artísticos para toda la familia.