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11 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Lunes fresco y ventoso en Esquel

El inicio de la semana estará marcado por abundante nubosidad, bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento del oeste que podrían alcanzar hasta 69 km/h durante la tarde.
Por Redacción Red43

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El lunes 11 de mayo se presentará en Esquel con condiciones mayormente nubladas durante toda la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. No se esperan precipitaciones significativas y las temperaturas oscilarán entre los 2°C de mínima y los 12°C de máxima.

 


Durante la madrugada y la mañana el cielo permanecerá mayormente cubierto, con temperaturas de entre 2°C y 3°C y viento del oeste entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas de hasta 59 km/h.

 


Por la tarde se registrará el momento más templado del día, con una máxima de 12°C, aunque también aumentará la intensidad del viento, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

 


Hacia la noche, las condiciones continuarán similares, con cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 10°C y viento persistente desde el oeste.

 

 

 

R.G

 

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