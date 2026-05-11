Lunes fresco y ventoso en Esquel

El lunes 11 de mayo se presentará en Esquel con condiciones mayormente nubladas durante toda la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. No se esperan precipitaciones significativas y las temperaturas oscilarán entre los 2°C de mínima y los 12°C de máxima.



Durante la madrugada y la mañana el cielo permanecerá mayormente cubierto, con temperaturas de entre 2°C y 3°C y viento del oeste entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas de hasta 59 km/h.



Por la tarde se registrará el momento más templado del día, con una máxima de 12°C, aunque también aumentará la intensidad del viento, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.



Hacia la noche, las condiciones continuarán similares, con cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 10°C y viento persistente desde el oeste.

R.G