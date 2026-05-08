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Por Redacción Red43

No le gustó cómo le cortó el flequillo, volvió enfurecida y apuñaló al peluquero

La mujer de 27 años se justificó diciendo que la había dejado como “un personaje de historieta". El estilista está fuera de peligro.
Por Redacción Red43

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Una mujer de 27 años apuñaló por la espalda a un dentro de un salón de belleza, después de asegurar que no estaba conforme con un corte de cabello. El estilista fue atacado mientras atendía a otro cliente y la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local.

 

La agresora fue identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha y quedó detenida después de ser reducida por empleados y personal de seguridad del salón ubicado en la zona oeste de San Pablo, en Brasil.

 

Las imágenes grabadas por las cámaras muestran a la clienta acercándose al peluquero Eduardo Ferrari mientras él trabajaba de espaldas. Después de hablarle durante algunos segundos, sacó un cuchillo de su bolso y le dio una puñalada.

 

El estilista reaccionó de inmediato y logró alejarse mientras otros trabajadores del salón y guardias de seguridad inmovilizaban a la mujer. EL hombre fue atendido y está fuera de peligro.

 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que efectivos de la policía militar acudieron al lugar tras recibir la denuncia y arrestaron a la agresora, que confesó el ataque. El peluquero sufrió una herida leve en la espalda y recibió asistencia médica.

 

Luego de ser reducida dentro del salón, Barbosa da Cunha explicó por qué había regresado al establecimiento. En un video que comenzó a circular en redes sociales, reconoció que estaba disconforme con el corte de pelo que le habían realizado, especialmente con el flequillo.

 

“Me agarró del pelo y empezó a cortármelo con unas tijeras de afeitar. Si te fijas, mi flequillo parece el de Cebolinha (un personaje de caricaturas), porque me cortó todo el pelo. Les envié un mensaje por WhatsApp y no me respondieron en dos días”, declaró la mujer detenida.

 

En el mismo video también reconoció haber insultado al peluquero antes de atacarlo físicamente. “¿Sabes lo que hice? Lo insulté y le dije: ‘Maricón de mierda, arréglame el pelo’. Y él respondió de inmediato. Me hice un corte químico y tengo pruebas de cómo estaba mi pelo antes y después”, afirmó. Las autoridades brasileñas indicaron que Barbosa da Cunha será acusada por lesiones corporales y amenazas contra el profesional.

 

 

 

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