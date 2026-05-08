Turistas quedaron atrapados en una violenta erupción volcánica: Hay muertos y heridos

Una fuerte erupción del volcán Dukono, ubicado en la isla de Halmahera, en Indonesia, dejó un saldo de tres turistas fallecidos y al menos 15 personas heridas, según informaron autoridades locales en las últimas horas.

El episodio ocurrió durante la noche, cuando varias personas permanecían en zonas cercanas al volcán y fueron alcanzadas por la repentina explosión, que expulsó una enorme columna de ceniza y material volcánico a varios kilómetros de altura.

Caída de cenizas y momentos de tensión

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la actividad del volcán se intensificó de manera abrupta. La erupción provocó caída de cenizas y fragmentos volcánicos en distintos sectores próximos al cráter, lo que complicó las tareas de evacuación y asistencia.

Las autoridades indicaron que varios de los heridos sufrieron quemaduras y lesiones producto del impacto de materiales expulsados durante la explosión. Parte de las personas afectadas fueron trasladadas a centros de salud cercanos, mientras otras continúan bajo observación médica.

Restricciones y monitoreo permanente

Tras la emergencia, organismos de seguridad y personal especializado establecieron restricciones de acceso alrededor del Dukono debido a que el volcán continúa presentando actividad.

En el lugar mantienen un monitoreo permanente sobre el comportamiento del cráter ante la posibilidad de nuevas explosiones o emisiones de ceniza.

El Dukono es uno de los volcanes más activos de Indonesia y registra actividad frecuente, aunque la intensidad de esta erupción generó preocupación tanto entre residentes como entre visitantes que recorrían la zona.

Preocupación por el impacto de la nube de ceniza

La enorme nube de ceniza también despertó alertas por posibles complicaciones respiratorias en localidades cercanas y por eventuales afectaciones en operaciones aéreas.

Expertos en vulcanología continúan evaluando la evolución de la actividad volcánica mientras se mantiene el estado de alerta en Halmahera.

Indonesia forma parte del denominado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. El país cuenta con más de un centenar de volcanes activos y registra erupciones de manera periódica.

En los últimos años, distintos episodios volcánicos provocaron evacuaciones masivas, cierres de aeropuertos y daños materiales en varias regiones del archipiélago asiático.

O.P.