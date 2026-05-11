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Por Redacción Red43

Otro crucero del horror con 102 pasajeros afectados con un virus de fácil contagio

También están aislados 13 tripulantes. El brote masivo de norovirus convirtió el viaje de placer en una odisea para olvidar. De qué se trata la enfermedad.
Por Redacción Red43

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Un crucero de la empresa Princess Cruises que zarpó desde Florida se encuentra en estado de emergencia sanitaria tras confirmarse un brote masivo de norovirus que afectó a 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación.

 

El virus, conocido por su capacidad de propagarse velozmente en espacios cerrados, transformó el viaje de placer por el Caribe en una crisis de salud pública, obligando a aislar a decenas de personas en sus camarotes con cuadros de gastroenteritis aguda.

 

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el brote comenzó pocos días después de que la nave saliera de Fort Lauderdale el pasado 29 de abril.

 

Ante la proliferación de síntomas como vómitos, fiebre y deshidratación, la compañía responsable reforzó los protocolos de limpieza en áreas comunes y suspendió actividades grupales para contener el foco infeccioso. Actualmente, el barco transporta a más de 3.100 personas, por lo que el contagio ya alcanzó a una parte significativa del pasaje.

 

Se espera que el buque Caribbean Princess atraque en Puerto Cañaveral este lunes 11 de mayo, donde será recibido por autoridades sanitarias para una inspección profunda antes de su próxima salida.

 

El norovirus es una de las causas más comunes de brotes en cruceros debido a su resistencia y facilidad de contagio a través de superficies o alimentos contaminados. Para los afectados, el desembarco pondrá fin a una odisea marcada por el malestar y el encierro preventivo en medio del océano.

 

 

 

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