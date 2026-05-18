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18 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel frío pero soleado para arrancar la semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana con heladas matinales pero excelentes condiciones de sol durante el resto de la jornada. 
Por Redacción Red43

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Para este lunes 18 de mayo, la jornada comenzará fría con una temperatura mínima de -1°C durante las primeras horas de la mañana.

 

Con el correr del día el ambiente se tornará más agradable, esperándose una máxima que alcanzará los 12°C por la tarde.

 

El cielo se mantendrá mayormente despejado, no se registran probabilidades de precipitaciones y los vientos del sector oeste soplarán de forma muy leve a unos 2 kilómetros por hora, manteniendo una humedad promedio del 72% en la ciudad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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