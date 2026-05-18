Esquel frío pero soleado para arrancar la semana

Para este lunes 18 de mayo, la jornada comenzará fría con una temperatura mínima de -1°C durante las primeras horas de la mañana.

Con el correr del día el ambiente se tornará más agradable, esperándose una máxima que alcanzará los 12°C por la tarde.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, no se registran probabilidades de precipitaciones y los vientos del sector oeste soplarán de forma muy leve a unos 2 kilómetros por hora, manteniendo una humedad promedio del 72% en la ciudad.

EBW