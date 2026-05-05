Laguna del Ventisquero, una caminata exigente con recompensa inolvidable

La laguna del Ventisquero en El Bolsón se encuentra en el cerro Perito Moreno. El recorrido combina tramos de bosque, sectores abiertos y una llegada que sorprende por su entorno.

El ascenso comienza en el centro de esquí Perito Moreno, desde donde se puede acceder al plateau por la pista o por sectores fuera de ella. Luego, el camino continúa por los tracks de los esquiadores y una ladera más rocosa, donde la pendiente se vuelve más marcada.

“Solamente con llegar a la laguna es una experiencia maravillosa, es uno de los lugares más hermosos que tenemos acá en la Comarca Andina”, relató Daniel, uno de los caminantes que realizó la travesía.

Cómo es el recorrido

El trayecto no requiere técnicas específicas, pero sí constancia y resistencia. La subida puede demandar entre tres y cuatro horas, dependiendo del ritmo y las condiciones.

Partiendo cerca de las 9.30 de la mañana, es habitual llegar a la laguna alrededor del mediodía. El recorrido completo puede superar los 15 kilómetros si se hace desde la base, lo que implica una jornada larga.

“Es una pendiente bastante importante y es un rato largo de subida, pero se llega bien y es hermoso”, explicó Any, otra de las caminantes.

Qué cambia según la época del año

La experiencia hacia la laguna del Ventisquero no es la misma durante todo el año. Las condiciones del terreno y del clima modifican tanto el paisaje como la exigencia del recorrido.

En verano y primera parte del otoño, el camino suele estar más firme y accesible, con temperaturas más estables. Es el momento más elegido para realizar este recorrido.

Avanzado el otoño, cuando se intensifican las lluvias, el terreno puede presentar barro en sectores bajos y nieve en altura, lo que vuelve la caminata más lenta y demandante.

Durante el invierno, la nieve cubre gran parte del recorrido. En ese contexto, es necesario contar con equipo específico como raquetas o crampones y, en muchos casos, utilizar los medios de elevación del centro de esquí para acortar el trayecto. Hay jornadas en las que no es recomendable realizar la caminata por condiciones de viento, visibilidad o acumulación de nieve.

Por eso, antes de planificar la salida, es fundamental informarse sobre el clima y evaluar si el recorrido es adecuado para el nivel de experiencia de cada persona.

Recomendaciones para hacer la caminata

Más allá de la época, hay algunos puntos que se repiten para disfrutar del recorrido:

Llevar abrigo, incluso en días templados

Usar ropa cómoda y protección contra el viento

Contar con buen calzado de montaña

Salir temprano para aprovechar la luz

No subestimar la duración del recorrido

“Es un excelente lugar para tomarse unos mates, un cafecito y disfrutar de lo más lindo que tiene la Patagonia”, manifestó Daniel luego de llegar a la laguna.

Una experiencia que se adapta al ritmo de la montaña

La laguna del Ventisquero ofrece una caminata que cambia con el paso de los meses. El mismo recorrido puede presentar condiciones muy distintas según el clima y la temporada.

Para quienes conocen la montaña, es una salida que siempre suma una nueva experiencia. Para quienes recién empiezan, puede ser el objetivo a futuro, con la preparación adecuada.

O.P.