Milei: "Nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación"

El presidente Javier Milei encabezó este martes una exposición organizada por Banco de Valores S.A. en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde defendió el programa económico de su gobierno, reivindicó el ajuste fiscal y volvió a cuestionar al periodismo por las críticas a su administración.

La actividad, titulada “Argentina 2026 Inserción laboral, visión macro y potencial productivo”, reunió a empresarios y referentes del sector financiero.

Milei fue presentado por el presidente de VALO, Juan Ignacio Nápoli, quien expresó respaldo a las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

En primera fila estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, aunque no realizaron declaraciones.

Críticas al periodismo y defensa de los números oficiales

Al comienzo de su discurso, Milei sostuvo que existe una fuerte diferencia entre los indicadores económicos y la cobertura mediática sobre la situación del país. “Si un marciano llegara a la Argentina y mirara los datos, diría que el camino de la reconstrucción es maravilloso”, afirmó el mandatario. Luego agregó que “si prende la televisión parece que Argentina va rumbo al peor de los infiernos”.

En esa línea, volvió a cuestionar a los medios de comunicación y atribuyó parte de las críticas a la eliminación de la pauta oficial.

A diferencia de otras apariciones públicas, el Presidente mantuvo un tono más moderado y centró gran parte de la exposición en cuestiones económicas y regulatorias.

Pilares económicos que planteó Milei

Durante la charla, Milei insistió en que el programa de gobierno se sostiene sobre tres ejes: política fiscal, monetaria y cambiaria.

Según afirmó, el país estaba “al borde de la peor crisis de la historia argentina” al momento de asumir y aseguró que todavía persisten efectos derivados de la emisión monetaria y de las restricciones cambiarias heredadas.

“No vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación”, señaló, al tiempo que defendió la política de ajuste aplicada desde diciembre de 2023.

El mandatario aseguró además que el Gobierno eliminó el 95% de las restricciones del cepo cambiario y sostuvo que, sin intervención oficial en la compra de divisas, el dólar tendría un valor menor al actual.

También afirmó que la reducción del déficit fiscal y algunos recortes impositivos permitieron transferir recursos al sector privado.

Desregulación y cuestionamientos a leyes anteriores

Otro de los puntos centrales de la exposición estuvo vinculado a las desregulaciones impulsadas por el Ejecutivo.

Milei aseguró que su administración avanzó con “más de 15 mil desregulaciones” y volvió a defender la derogación de la Ley de Alquileres.

Según planteó, la normativa anterior afectaba la oferta de viviendas y perjudicaba tanto a propietarios como a inquilinos. En ese sentido, sostuvo que tras la eliminación de la ley aumentó la oferta y bajaron los valores reales de los alquileres.

También cuestionó la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, al considerar que ambas representaban una intervención estatal sobre el funcionamiento del mercado.

Discurso orientado al sector empresario

La exposición se dio frente a empresarios y representantes del sector financiero en un contexto marcado por el debate sobre inflación, caída del consumo y actividad económica.

Aunque el Presidente sostuvo que el rumbo económico permitirá un fuerte crecimiento en los próximos años, distintos sectores económicos continúan advirtiendo sobre el impacto del ajuste en el poder adquisitivo, el comercio y el mercado interno.

En el cierre de su presentación, Milei aseguró que el objetivo de su gobierno es “hacer Argentina grande nuevamente” y sostuvo que la continuidad del programa económico dependerá de sostener el actual rumbo fiscal y monetario.

O.P.