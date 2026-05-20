13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 20 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 el-mundo
20 de Mayo de 2026
el-mundo |
Por Redacción Red43

Estaba mirando como se bañaban los elefantes, pero dos se pelearon, quedó en el medio y murió aplastada

Era una turista de 33 años que disfrutaba de una de las actividades más atractivas. Pero el destino quiso que se encuentre en el momento y el lugar equivocados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un terrible incidente marcó el inicio de la semana en el sur de la India, precisamente en el popular Campamento de Elefantes Dubare, donde una turista de tan solo 33 años perdió la vida de manera trágica. La fallecida, quien fue identificada como Jyunesh, quedó atrapada en medio de una inesperada y violenta disputa entre dos elefantes, que terminó en un fatal accidente.

 

La infortunada muerte ocurrió mientras Jyunesh se encontraba en el sitio observando una de las actividades más atractivas del santuario: el baño de los elefantes en un río cercano. Este momento de distensión y contacto con la naturaleza es ampliamente difundido y solicitado por los turistas que visitan el lugar, ávidos por captar en sus cámaras imágenes de estos majestuosos animales en su elemento. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia memorable se convirtió en una tragedia cuando uno de los paquidermos arremetió contra otro, estando Jyunesh en el peor lugar posible, atrapada en su lucha y víctima de las colosales dimensiones de los animales.

 

El Campamento de Elefantes Dubare, operado por el Gobierno de Karnataka, es conocido por ser un pionero en el ecoturismo, acogiendo a miles de elefantes en su hábitat natural protegido. El campamento permite a los visitantes no solo observar, sino también participar en las actividades cotidianas de estos gigantes amables, como es alimentarlos o ayudarlos a acicalarse. Estas interacciones, hasta el trágico episodio, eran consideradas seguras bajo el supuesto control de personal entrenado en el manejo de los elefantes.

 

El acontecimiento ha generado una oleada de reacciones y preguntas sobre los protocolos de seguridad existentes en dichos santuarios de animales. El ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente del estado de Karnataka, Eshwar Khandre, tomó cartas en el asunto de inmediato, dirigiendo una investigación exhaustiva que tiene como objetivo esclarecer los hechos que llevaron a tan lamentable desenlace. Además, recalcó en la importancia de limitar las actividades de alta proximidad entre los elefantes y los turistas, para prevenir que sucesos similares se repitan.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras permanecer 11 años prófugo en Chile, extraditaron a un acusado de graves abusos en Esquel
2
 Tránsito estricto en Esquel: los controles viales serán permanentes y se extienden a los barrios
3
 La noche del Martín Fierro dejó un ganador inesperado y varias sorpresas
4
 Dolor en la fuerza policial: confirman que un joven sargento se quitó la vida
5
 QEPD: Alfredo Longinos
1
 Estaba mirando como se bañaban los elefantes, pero dos se pelearon, quedó en el medio y murió aplastada
2
 El hantavirus pasa límites: detectan casos en Río Negro, Jujuy y uno nuevo en Chubut
3
 El PJ debatió el presente y futuro de la Central Hidroeléctrica Futaleufú
4
 Milagro en el fútbol infantil: el arco que cayó sobre varios chicos y estaba sostenido sólo por una estaca
5
 Qué películas y cortos fueron premiados en el Festival Internacional Nieve Roja
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -