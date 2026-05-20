Estaba mirando como se bañaban los elefantes, pero dos se pelearon, quedó en el medio y murió aplastada

Un terrible incidente marcó el inicio de la semana en el sur de la India, precisamente en el popular Campamento de Elefantes Dubare, donde una turista de tan solo 33 años perdió la vida de manera trágica. La fallecida, quien fue identificada como Jyunesh, quedó atrapada en medio de una inesperada y violenta disputa entre dos elefantes, que terminó en un fatal accidente.

La infortunada muerte ocurrió mientras Jyunesh se encontraba en el sitio observando una de las actividades más atractivas del santuario: el baño de los elefantes en un río cercano. Este momento de distensión y contacto con la naturaleza es ampliamente difundido y solicitado por los turistas que visitan el lugar, ávidos por captar en sus cámaras imágenes de estos majestuosos animales en su elemento. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia memorable se convirtió en una tragedia cuando uno de los paquidermos arremetió contra otro, estando Jyunesh en el peor lugar posible, atrapada en su lucha y víctima de las colosales dimensiones de los animales.

El Campamento de Elefantes Dubare, operado por el Gobierno de Karnataka, es conocido por ser un pionero en el ecoturismo, acogiendo a miles de elefantes en su hábitat natural protegido. El campamento permite a los visitantes no solo observar, sino también participar en las actividades cotidianas de estos gigantes amables, como es alimentarlos o ayudarlos a acicalarse. Estas interacciones, hasta el trágico episodio, eran consideradas seguras bajo el supuesto control de personal entrenado en el manejo de los elefantes.

El acontecimiento ha generado una oleada de reacciones y preguntas sobre los protocolos de seguridad existentes en dichos santuarios de animales. El ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente del estado de Karnataka, Eshwar Khandre, tomó cartas en el asunto de inmediato, dirigiendo una investigación exhaustiva que tiene como objetivo esclarecer los hechos que llevaron a tan lamentable desenlace. Además, recalcó en la importancia de limitar las actividades de alta proximidad entre los elefantes y los turistas, para prevenir que sucesos similares se repitan.