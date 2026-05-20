Qué películas y cortos fueron premiados en el Festival Internacional Nieve Roja

Con una importante convocatoria y una programación que volvió a reunir producciones de distintos países, el Festival Internacional Nieve Roja cerró el domingo 17 su séptima edición en El Bolsón.

Según informaron desde la organización, alrededor de 800 personas participaron de las actividades entre proyecciones, charlas y encuentros vinculados al cine fantástico.

La ceremonia de clausura se realizó en el Centro Cultural Eduardo Galeano, donde se entregaron los premios a las obras ganadoras de las distintas competencias. Desde el festival señalaron que tanto directores como jurados y público dejaron devoluciones positivas sobre la experiencia, alimentando las expectativas para la próxima edición.

Un festival que nació en Patagonia y ganó proyección internacional

Nieve Roja surgió en 2019 con la intención de generar un espacio para la difusión del cine de terror, fantástico, ciencia ficción y producciones de estética bizarra realizadas en Patagonia. Con el paso de los años, el festival amplió su alcance y comenzó a recibir obras de distintos puntos de Latinoamérica y del mundo.

Ese crecimiento estuvo acompañado por alianzas con espacios como la Red de Festivales Audiovisuales Patagónicos (RED-FAP), la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales (RAFMA) y FantLatam, la alianza latinoamericana de festivales de cine fantástico.

Actualmente, el evento se consolidó como una de las principales propuestas dedicadas al cine fantástico en Patagonia, con competencias para largometrajes, cortometrajes nacionales, producciones latinoamericanas y obras internacionales.

Ganadores de la séptima edición

En la Competencia Nacional de Largometrajes, el premio a mejor película fue para “Los ojos del abismo”, dirigida por Daniel de la Vega. También recibieron menciones especiales “Hiperrealidad”, de Diego G. Medina, y “Un susurro invocó mi nombre”, de Emilia Cotella y Jhon Mathis.

Dentro de la Competencia Patagónica de Cortometrajes, el jurado eligió como ganador a “El inspector”, de Gual Mostajo, mientras que “Fragmentada”, de Ayelén Portiño, obtuvo una mención especial.

En la Competencia Nacional de Cortometrajes, el premio principal fue para “Monstruo madre”, de María Canale. Las menciones especiales fueron para “Boom”, de Vito Trimaglio, y “Jamás me iré”, de Gabriel Mafia, Andrés Damonte y Bernardo Artica.

Por su parte, “100% señoras”, de Aylen Fernández Tordoya, ganó la Competencia Nacional de Cortometrajes Bizarros.

En la sección latinoamericana, el premio principal quedó para la producción chilena “Doble línea”, dirigida por Pablo Besfamille y Matías Larraín. También fueron reconocidos “Favela Amarela”, de Brasil, y “Metamorfosis”, de México.

La Competencia Internacional tuvo como ganador al cortometraje portugués “Pimple”, de Fernando Alle. Además, recibieron menciones especiales “Réel”, de Francia, y “Buitres”, de España.

Premios del público y reconocimientos especiales

El público también tuvo participación en la premiación. “100% señoras” fue elegido como mejor cortometraje, mientras que “Iberah”, de Alejo Estrabou, recibió el premio al mejor largometraje por votación de los asistentes.

Además, algunas obras fueron seleccionadas para representar al festival en el Gran Premio FantLatam, entre ellas “Favela Amarela” y el largometraje “La noche que nunca termina”.

Durante el cierre también se entregaron reconocimientos especiales otorgados por distintas organizaciones y espacios vinculados al cine y la producción audiovisual.

O.P.