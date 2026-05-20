Qué condiciones se necesitan para hacer una quema sin generar riesgos

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) difundió un mensaje dirigido a la población de la Comarca Andina para insistir en la importancia de continuar con la reducción de combustibles forestales durante los próximos meses. El objetivo es disminuir el riesgo de incendios y mejorar las condiciones de protección en zonas habitadas.

Desde el organismo remarcaron que todavía hay tiempo para planificar trabajos de limpieza y manejo de restos vegetales, priorizando alternativas como el traslado de materiales o el chipeo de ramas y residuos forestales.

El SPLIF recomendó prestar atención a las condiciones meteorológicas y actuar con moderación para evitar situaciones que puedan derivar en incendios fuera de control.

Cuáles son los días más adecuados para quemar

Según indicaron desde el organismo, los días más apropiados para realizar quemas son aquellos en los que el aire se mueve levemente y permite que el humo salga del valle sin quedar concentrado cerca de las viviendas.

Además, recordaron que nunca deben quemarse hojas y que los montones de material no deben superar los dos metros cúbicos. Estas recomendaciones apuntan tanto a reducir riesgos de propagación como a minimizar el impacto del humo sobre la población.

En distintos puntos de la Comarca Andina, el otoño suele ser aprovechado para limpiar terrenos, podar árboles y retirar restos vegetales acumulados durante el verano. Sin embargo, las condiciones climáticas de la zona pueden cambiar rápidamente y convertir una quema doméstica en una situación difícil de controlar.

Por eso, desde el SPLIF insistieron en la necesidad de planificar las tareas y evitar decisiones improvisadas, especialmente en sectores con vegetación seca o cercanos a viviendas.

El objetivo de generar zonas defendibles

El organismo también remarcó la importancia de seguir construyendo “zonas defendibles”, es decir, espacios con menor carga de vegetación alrededor de casas y estructuras. Este tipo de manejo permite reducir la intensidad del fuego y mejorar las posibilidades de protección ante un incendio.

La recomendación forma parte de las tareas preventivas que cada año se impulsan en la Comarca Andina antes de la llegada de las temporadas más frías y húmedas, cuando muchas personas aprovechan para avanzar con podas y limpieza de terrenos.

Desde el SPLIF señalaron además que estas acciones no solo buscan disminuir el riesgo de incendios, sino también cuidar la salud de quienes viven en la zona, evitando quemas excesivas o mal realizadas que afecten la calidad del aire.

O.P.