Delitos contra la integridad sexual en Argentina: del viejo tabú a la protección de los derechos

La forma en que la sociedad y la justicia entienden los delitos contra la integridad sexual ha transitado un cambio profundo en las últimas décadas en Argentina. Lo que antes se ocultaba bajo el concepto moralista de "delitos contra la honestidad" hoy se aborda desde una perspectiva de derechos humanos, centrada en la dignidad, la autonomía y la protección de las infancias y adolescencias.

Este cambio de paradigma no solo transformó las leyes, sino que transformó la manera en que los tribunales evalúan la violencia y los tiempos en que las víctimas pueden alzar su voz.

Un giro histórico: de la "honestidad" a la integridad individual

Hasta 1999, el Código Penal argentino protegía un concepto abstracto y social: la "honestidad". En la práctica, esto significaba que el Estado custodiaba instituciones como el matrimonio o la fidelidad, más que a la persona afectada. Esto implicaba que no se investigaban abusos a mujeres que no estuvieran casadas o que ejercieran la prostitución porque se consideraba que no había honestidad que proteger. Con la sanción de la Ley 25.087 en mayo de ese año, el eje cambió por completo hacia la integridad sexual.

A partir de allí, el marco legal comenzó a diferenciar dos facetas fundamentales según la capacidad de quien sufre el delito:

- Libertad o Autodeterminación: El derecho de las personas con capacidad de consentimiento a decidir libremente cómo y con quién vivir su vida sexual.

- Intangibilidad o Indemnidad: El derecho de los niños, niñas y adolescentes a un desarrollo sexual progresivo, blindado de cualquier interferencia o abuso por parte de terceros.

Los tres niveles del abuso en el Código Penal

La legislación argentina no define de forma cerrada qué es un abuso sexual, pero sí establece tres niveles de gravedad para sancionarlo:

1. Abuso sexual simple: Acciones que violan la reserva sexual (como tocamientos o contactos corporales con sentido impúdico) sin el consentimiento de la víctima. Las penas van de 6 meses a 4 años de prisión.

2. Sometimiento sexual gravemente ultrajante: Se determina por la duración o las circunstancias del hecho que dañan gravemente la dignidad de la víctima (por ejemplo, actos realizados ante testigos). La pena se eleva de 4 a 10 años.

3. Abuso con acceso carnal: Implica la penetración por vía vaginal, anal u oral (coito bucal), así como la introducción de objetos. Este delito conlleva una pena de 6 a 15 años de prisión.

Agravantes que endurecen las penas: Las sanciones pueden llegar hasta los 20 años de cárcel o incluso a prisión perpetua si se constatan factores como la muerte o un daño grave en la salud física o mental de la víctima. La pena se agrava si el agresor es un familiar directo (ascendientes, descendientes, hermanos), tutor, ministro de culto o encargado de su educación; si participan dos o más personas; si el autor pertenece a las fuerzas de seguridad o si sabía que portaba una enfermedad de transmisión sexual grave.

El consentimiento no existe en la niñez

El sistema penal argentino es tajante respecto a las dinámicas de edad:

- Menores de 13 años: Cualquier contacto sexual se considera abuso de manera automática (per se), ya que la ley entiende que a esa edad no se cuenta con la madurez necesaria para comprender el acto. El consentimiento de un niño o niña menor de 13 años es legalmente irrelevante.

- Entre 13 y 16 años: Se castiga al adulto que, aun sin ejercer violencia física, se aprovecha de la inmadurez de un o una adolescente (por su posición de autoridad o diferencia de edad) para lograr un sometimiento o acceso carnal.

- Corrupción y ciberacoso: La ley penaliza también la corrupción (actos que tuerzan o alteren el normal desarrollo sexual de alguien menor de 18 años, incluso si hubo acuerdo) y el grooming, que es el contacto engañoso a través de tecnologías con el fin de cometer un delito sexual contra un niño, niña o adolescente.

El tiempo de las víctimas: el fin de la impunidad por prescripción

Durante décadas, el paso del tiempo fue el mejor aliado de los agresores. En el viejo régimen de 1921, los plazos de prescripción (el tiempo límite para juzgar un delito) empezaban a correr desde el día del hecho, lo que hacía que muchas causas vencieran antes de que las víctimas tuvieran la edad o la fuerza psicológica para denunciar.

La ley fue cambiando para derribar este obstáculo:

- Año 2011 ("Ley Piazza"): Se dispuso que el contador de la prescripción recién comenzara a correr cuando la víctima cumpliera los 18 años. Todos los hechos que ocurrieron antes de la sanción de esta ley tienen prescripción establecida ya que se rigen por la ley anterior.

- Año 2015 ("Ley de Respeto a los tiempos de las víctimas"): Se dio un paso más allá, congelando la prescripción mientras la víctima sea niña, niño o adolescente, y hasta que, siendo una persona adulta, decida denunciar o ratificar lo denunciado por sus representantes.

- El debate actual (Proyecto de Ley S-0546/2026): Actualmente, el Congreso debate un proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad absoluta de los delitos contra la integridad sexual cuando la víctima haya sido un niño, niña o adolescente, garantizando que se pueda buscar justicia sin importar los años transcurridos.

El quiebre del contacto físico: la era digital y psicológica

Uno de los debates más recientes en los tribunales cuestiona la idea tradicional de que para que exista abuso debe haber un contacto físico directo.

El fallo "MPF-RO-01203-2019" del Tribunal de Impugnación de Río Negro marcó un precedente al condenar por abuso sexual simple a un padre que obligó a su hija de 13 años a tocarse a sí misma mientras él la miraba en el baño.

La justicia determinó que existió autoría mediata (usar a la propia víctima como un instrumento del agresor) e intrusión psicofísica. Como señaló la jueza Custet Llambí, lo que define al abuso es el propósito de satisfacción sexual del autor y la colocación de la víctima en el rol de "objeto sexual", transformando la mirada forzada y la imposición psicológica en un ataque directo a la integridad, más allá de la mecánica física.

Otro caso paradigmático fue investigado por el Equipo de Género de la Fiscalía de Esquel y se logró condena a 10 años en un juicio abreviado. Un joven reconoció ser autor de una serie de hechos cometidos a través de redes sociales, en perjuicio de niñas y adolescentes. Los hechos fueron calificados como grooming, abuso sexual con acceso carnal y producción de toda representación de un menor de edad dedicado a actividades sexuales explicitas. Las víctimas son jóvenes de distintas provincias argentinas, de entre 11 y 15 años de edad.

Un compromiso constitucional

Toda esta evolución responde al bloque de constitucionalidad de la Argentina, integrado por convenios internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará. Normativas nacionales como la Ley 26.485 recuerdan que la violencia sexual vulnera el derecho a decidir sobre la propia vida con o sin acceso genital.

Investigar y juzgar hoy con perspectiva de género y bajo el interés superior de la niñez implica visibilizar las relaciones desiguales de poder y aplicar herramientas para proteger a las víctimas, evitando su revictimización y asegurando una justicia real.

R.G