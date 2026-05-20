Plan Invernal 2026: Vialidad Nacional pide extremar precauciones en rutas de Chubut

En el marco del Plan Invernal 2026, Vialidad Nacional difundió este miércoles un nuevo parte sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia de Chubut, donde varios tramos continúan habilitados pero con condiciones que exigen máxima precaución al volante.

Sobre la Ruta Nacional 259, en el tramo que une el empalme con la Ruta 40 y la ciudad de Esquel, la calzada se encuentra en estado normal aunque deformada en algunos sectores. Además, se reportó presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional trabajando sobre la traza.

La misma situación se replica entre Esquel y Trevelin, donde el tránsito está habilitado sobre pavimento, pero se solicita circular con cuidado debido a deformaciones en la calzada y condiciones climáticas adversas.

En tanto, el tramo Trevelin–Límite con Chile permanece habilitado sobre ripio. Allí se registran heladas leves, viento y tareas de mantenimiento por parte de maquinaria vial. Desde el organismo remarcaron la importancia de respetar la señalización existente y reducir la velocidad.

Por otro lado, la Ruta Nacional 260, desde el empalme con la Ruta 40 hasta el límite con Chile, también continúa habilitada aunque presenta sectores con ripio suelto y zonas de obra entre los kilómetros 59 y 82. Además, Vialidad advirtió sobre deformaciones en la calzada entre Lago Blanco y Paso Huemules, presencia de heladas y animales sueltos.

El parte fue emitido a las 8 de la mañana de este 20 de mayo y forma parte del operativo especial desplegado durante la temporada invernal para monitorear el estado de los caminos y garantizar una circulación segura en toda la provincia.

Para conocer el estado de todas las rutas de la provincia dirigirse a https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G