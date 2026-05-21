Invitan a una noche a puro tango y milonga

El tango volverá a ganar espacio en El Bolsón este viernes 22 de mayo. La actividad se desarrollará en Big Restobar, ubicado sobre Eduardo Sfeir 2827, y tendrá como invitada especial a la banda De Remanye, que se presentará en vivo a partir de las 21 horas.

Noche dedicada al tango

La programación comenzará a las 19 con una clase de tango abierta para quienes quieran iniciarse o reforzar conocimientos antes de la milonga.

Luego, desde las 21, llegará el show de De Remanye, agrupación que aportará música en vivo a una noche protagonizada por clásicos del tango y ritmos tradicionales del género rioplatense.

Después del espectáculo, la propuesta continuará con una milonga abierta que se extenderá hasta las 3 de la madrugada, invitando tanto a bailarines experimentados como a quienes recién se acercan al tango, a que puedan compartir la pista.

Entradas y reservas

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10 mil pesos por persona, mientras que en puerta costarán 12 mil pesos.

Las reservas pueden realizarse vía WhatsApp al número +54 9 11 6971-3560.

O.P.