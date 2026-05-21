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21 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a una noche a puro tango y milonga

“Milonga Arrabal Porteño” llegará este viernes a El Bolsón con clase de tango, show en vivo de la banda De Remanye y pista abierta hasta la madrugada.
Por Redacción Red43

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El tango volverá a ganar espacio en El Bolsón este viernes 22 de mayo. La actividad se desarrollará en Big Restobar, ubicado sobre Eduardo Sfeir 2827, y tendrá como invitada especial a la banda De Remanye, que se presentará en vivo a partir de las 21 horas.

 

Noche dedicada al tango

La programación comenzará a las 19 con una clase de tango abierta para quienes quieran iniciarse o reforzar conocimientos antes de la milonga.

 

Luego, desde las 21, llegará el show de De Remanye, agrupación que aportará música en vivo a una noche protagonizada por clásicos del tango y ritmos tradicionales del género rioplatense.

 

 

Después del espectáculo, la propuesta continuará con una milonga abierta que se extenderá hasta las 3 de la madrugada, invitando tanto a bailarines experimentados como a quienes recién se acercan al tango, a que puedan compartir la pista.

 

Entradas y reservas

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10 mil pesos por persona, mientras que en puerta costarán 12 mil pesos.

 

Las reservas pueden realizarse vía WhatsApp al número +54 9 11 6971-3560.

 

 

O.P.

 

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