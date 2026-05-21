Buscan frenar el avance de pinos invasores en zonas quemadas

A más de un año del incendio Confluencia, que afectó más de 2500 hectáreas de bosque dentro del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE) en El Bolsón, comenzaron nuevas intervenciones para intentar recuperar sectores dañados y evitar el avance de especies exóticas invasoras sobre el bosque nativo.

Las tareas surgieron luego de detectar una regeneración avanzada de pino insigne en áreas alcanzadas por el fuego y también su dispersión hacia espacios donde predominan especies autóctonas.

El trabajo es llevado adelante de manera conjunta por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, el SPLIF, el Servicio Forestal Andino y pobladores del área protegida.

Preocupación por el avance del pino después del fuego

Según informaron desde los organismos que participan del operativo, tras el incendio comenzaron a observarse grandes concentraciones de pino insigne (Pinus radiata) en distintos sectores quemados.

Este fenómeno suele darse después de incendios forestales de gran magnitud, ya que ciertas especies exóticas encuentran condiciones favorables para expandirse rápidamente luego del fuego.

El problema, señalaron los equipos técnicos, es que la propagación del pino no solo altera el equilibrio del bosque andino, sino que además incrementa la carga de combustible vegetal y aumenta el riesgo de futuros incendios.

Por ese motivo, se decidió avanzar con una experiencia piloto de intervención sobre aproximadamente tres hectáreas afectadas.

Cómo son los trabajos en la zona afectada

Las tareas incluyen extracción manual de ejemplares jóvenes, remoción de plantas invasoras y monitoreo permanente para evaluar cómo evoluciona la regeneración natural del bosque nativo.

El proyecto comenzó en abril con relevamientos iniciales y luego continuó con jornadas de trabajo en terreno que reunieron a más de 40 personas entre guardas ambientales, brigadistas forestales, técnicos y residentes del ANPRALE.

Además de intentar contener el avance del pino, los trabajos buscan obtener información técnica sobre el comportamiento de estas especies invasoras después de incendios forestales.

Ese material podría servir para futuras intervenciones en otras zonas afectadas por incendios dentro de la cordillera.

Impacto que dejó el incendio Confluencia

El incendio Confluencia fue uno de los focos más importantes registrados en la Comarca Andina y afectó extensas áreas de bosque dentro del ANPRALE.

Las consecuencias todavía son visibles en distintos sectores de la zona cordillerana, donde persisten áreas quemadas y cambios en la vegetación.

Especialistas vienen advirtiendo desde hace años sobre el impacto que generan las especies exóticas invasoras en ambientes afectados por incendios, especialmente cuando avanzan sobre sectores de bosque nativo que atraviesan procesos lentos de recuperación.

O.P.