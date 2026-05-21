Plan Invernal 2026: advierten por viento en la Ruta 259

Vialidad Nacional informó este jueves por la mañana que la Ruta Nacional 259 permanece habilitada en todos sus tramos en la provincia de Chubut, aunque pidió extremar las precauciones al circular debido a las condiciones de la calzada y las tareas de mantenimiento en marcha.

En el tramo entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, así como entre Esquel y Trevelin, la calzada se encuentra en estado normal aunque con deformaciones en algunos sectores. Además, se reportó presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional trabajando sobre la ruta.

Por otra parte, el tramo entre Trevelin y el límite con Chile, de ripio, también se encuentra habilitado. Allí se registran heladas leves, viento y maquinaria vial realizando tareas de mantenimiento, por lo que se solicita respetar la señalización y transitar con precaución.

Para conocer el estado de todas las rutas de la provincia ingresar a https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G