Todas las rutas de Chubut habilitadas este viernes, según el parte de Vialidad Nacional

Según el parte diario del Plan Invernal 2025 emitido por Vialidad Nacional, este viernes 12 de septiembre todas las rutas de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito.

En el tramo Empalme RN 40 – Esquel (Ruta 259) la calzada presenta condiciones normales, con banquinas húmedas y presencia de barro. Se advierte sobre animales sueltos, viento en la zona y la presencia de equipos viales trabajando.

Por su parte, en el trayecto Esquel – Trevelin (Ruta 259) la calzada se encuentra habilitada y con aplicación de sal en algunos sectores. También se registran banquinas húmedas, animales sueltos, viento y heladas leves.

Desde Vialidad Nacional recordaron la importancia de transitar con precaución y estar atentos a las condiciones cambiantes de la montaña en esta época del año.

R.G.