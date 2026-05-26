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26 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Un motociclista chocó contra un caballo sobre la Ruta 40

El choque entre una motocicleta y un caballo volvió a poner en foco la presencia de animales sueltos sobre la Ruta 40. El conductor fue trasladado al hospital para una evaluación médica.
Por Redacción Red43

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El accidente se registró el viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del sector Alto de Golondrinas, donde un motociclista chocó contra un equino que se encontraba sobre la calzada.

 

El aviso fue recibido inicialmente por Bomberos Voluntarios de El Hoyo y posteriormente trabajó también una dotación de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo.

 

De acuerdo a la información difundida por los Bomberos de Lago Puelo, el conductor de la motocicleta no sufrió heridas de gravedad, aunque igualmente fue derivado de manera preventiva al hospital para una evaluación médica.

 

 

Trabajaron varios organismos

En el operativo participaron además efectivos policiales, personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y Tránsito Municipal.

 

El tránsito sobre la Ruta 40 se vio afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y control en el sector.

 

Piden extremar precauciones por animales sueltos

Tras el hecho, desde Bomberos solicitaron circular con extrema precaución, especialmente en sectores donde suele registrarse presencia de animales sobre la ruta.

 

 

La situación volvió a poner en foco una problemática habitual en distintos tramos de la Ruta Nacional 40.

 

 

O.P.

 

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