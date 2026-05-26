12° -1°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 26 de Mayo de 2026
RED43 comarca-andina El Bolsónimpuesto paisBanco GaliciaDefensa del Consumidor
26 de Mayo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Pagó en dólares para evitar impuestos y el banco igual le cobró en pesos: La Justicia falló a su favor

La mujer canceló el resumen de su tarjeta en USD para evitar la pesificación y los impuestos vinculados al dólar, pero el banco ejecutó igual el débito automático.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una clienta de El Bolsón obtuvo un fallo favorable contra una entidad bancaria luego de que el sistema ejecutara un débito automático en pesos pese a que ella ya había cancelado el resumen de su tarjeta en dólares y activado la opción de “stop debit” desde la aplicación oficial del banco.

 

El Juzgado Multifueros de la ciudad concluyó que existió un error del sistema, responsabilizó a la entidad financiera y ordenó devolver las sumas cobradas, además de aplicar una multa civil por daño punitivo.

 

Según surge del expediente judicial, la mujer había realizado consumos por más de 1.300 dólares y decidió pagar directamente en moneda estadounidense para evitar la pesificación y los impuestos vinculados a operaciones en el exterior.

 

 

Qué ocurrió con el “stop debit”

La clienta realizó el pago en dólares y luego activó desde la aplicación bancaria la herramienta conocida como “stop debit”, utilizada para impedir que el banco debite automáticamente el resumen convertido a pesos.

 

De acuerdo con la demanda, la aplicación confirmó que la operación había sido realizada correctamente y notificó un “pago exitoso”.

 

Sin embargo, días después la mujer detectó que el banco había ejecutado igual el débito automático en pesos y había sumado cargos vinculados al denominado “impuesto país”, además de intereses compensatorios, punitorios, IVA e impuesto de sellos.

 

 

El fallo remarcó que el objetivo de la operación había sido precisamente evitar esos recargos.

 

Reclamos sin respuesta y reconocimiento del error

Tras detectar el problema, la usuaria inició distintos reclamos ante la entidad financiera. Primero acudió a una sucursal, luego intentó resolver la situación mediante correos electrónicos y finalmente envió una carta documento.

 

La resolución judicial describió ese recorrido como un “laberinto” de reclamos sin respuestas claras ni soluciones concretas.

 

 

Uno de los aspectos que más pesó en el análisis del juzgado fue que el propio banco reconoció en uno de los intercambios incorporados al expediente que “es normal que los sistemas tengan errores momentáneos”. Pese a esa admisión, la entidad no corrigió la situación ni devolvió el dinero debitado.

 

Además, el banco no se presentó a contestar la demanda judicial, por lo que el juzgado tomó como acreditados los hechos a partir de la documentación aportada por la clienta, entre ellos resúmenes bancarios, correos electrónicos y comprobantes de pago.

 

Qué resolvió la Justicia

La sentencia encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y sostuvo que las entidades financieras tienen la obligación de garantizar herramientas digitales seguras y canales eficaces de atención.

 

 

Para la jueza, el problema no se limitó al débito indebido sino también al manejo posterior del conflicto y a la falta de respuestas frente a una falla reconocida por la propia empresa.

 

El fallo también señaló la desigualdad existente entre una usuaria individual y una entidad financiera frente al funcionamiento de sistemas automáticos de cobro.

 

Por ese motivo, además de ordenar la devolución de las sumas retenidas, la magistrada aplicó una multa civil por daño punitivo al considerar que existió un incumplimiento grave hacia la consumidora.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Llevaba más de 115 gramos de marihuana en un colectivo y fue descubierto por Gendarmería Nacional
2
 Investigan amenazas de muerte y daños a un vecino en el barrio Juan Manuel de Rosas
3
 La Trochita celebró su 81° aniversario entre símbolos patrios y chocolate caliente
4
 Bomberos Voluntarios de Esquel renuevan abanderado y escoltas
5
 Confirmaron la condena contra policías de Lago Puelo por golpear a un menor y falsear un acta
1
 La nena que confesó el horror: llegó a la escuela y le dijo a la maestra que su papá la violaba
2
 Fin de semana de fuego en El Bolsón: Tras el incendio de tres viviendas, hubo otra gran quema en la misma zona
3
 Atención jóvenes de Esquel: un certamen brinda becas de formación artística
4
 Pagó en dólares para evitar impuestos y el banco igual le cobró en pesos: La Justicia falló a su favor
5
 Comenzó el juicio por el incendio de 70 hectáreas en Nahuelpan
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -