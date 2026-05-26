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26 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Bomberos sofocó un incendio registrado en un desarmadero

Bomberos trabajó durante las primeras horas del sábado en un conocido predio de El Bolsón, donde el fuego afectó un sector del cerco.
Por Redacción Red43

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Bomberos Voluntarios de El Bolsón intervino durante la madrugada del sábado por un incendio registrado en un desarmadero ubicado en barrio Usina.

 

El aviso ingresó cerca de las 5 de la mañana a través del sistema de emergencias 911, que alertó sobre un foco ígneo dentro de un conocido predio de vehículos. Tras recibir la comunicación, una dotación de guardia se dirigió hacia el lugar para evaluar la situación y comenzar con las tareas de control.

 

 

El fuego afectó un sector del cerco

Al arribar al desarmadero, los bomberos constataron que el incendio se encontraba concentrado sobre una parte del cerco del predio.

 

El personal trabajó rápidamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcanzara vehículos, materiales inflamables u otros sectores del establecimiento. Según la información difundida por el cuartel, la situación pudo ser contenida sin que se produjeran daños mayores.

 

 

O.P.

 

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