Taccetta pidió que Esquel reciba beneficios por la nueva concesión de Futaleufú

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió a la situación actual de la represa Futaleufú y planteó la necesidad de que la nueva concesión contemple beneficios concretos para los municipios de la región, mediante un canon por el uso del agua o compensaciones energéticas.



“El municipio de Esquel, como también Trevelin y Cholila, necesita que haya un fondo específico, cobrarle un canon por el uso del agua y que ese canon esté establecido por una ley o dentro del pliego licitatorio”, sostuvo el jefe comunal.



Taccetta explicó que la actual operadora de la hidroeléctrica obtuvo la posibilidad de extender por un año más la concesión, mientras se define el futuro proceso licitatorio, que podría extenderse por más de 30 años.

“Una de las charlas que teníamos hace un tiempo largo con el gobernador es la posibilidad de establecer dentro del pliego licitatorio distintas condiciones que tiene que poner la provincia y no solamente la provincia sino también el municipio para haberse beneficiado con esta nueva concesión”, indicó.



El intendente señaló que, una vez fijadas esas condiciones, deberá determinarse cómo se distribuirán los recursos entre Provincia y municipios. En ese sentido, remarcó que la intención del Ejecutivo local es destinar esos ingresos a obras y programas de desarrollo.



“La intención nuestra es que esos fondos vayan a un fondo específico para poder hacer obras o la posibilidad de cobrar en especie, como se dice habitualmente, que nos pague en energía”, expresó.



Además, explicó que esa energía podría utilizarse para generar políticas de asistencia y desarrollo productivo en la región.



“Con esa energía poder hacer distintos programas como puede ser asistencia a los sectores más vulnerables o la inversión en industrias que sean de gran utilización de energía”, afirmó.



Consultado sobre si estas condiciones finalmente estarán incorporadas en el pliego licitatorio, Taccetta respondió: “Eso será cuestión de analizar por parte del gobernador. Lo vengo hablando desde hace ya un tiempo largo y esperemos en las próximas semanas alguna definición”.



Finalmente, el intendente insistió en la necesidad de avanzar hacia una mayor soberanía sobre los recursos hídricos de la provincia.



“Yo habló de soberanía en cuanto a la cuestión hídrica, poder cobrar por lo que es nuestro, que es el agua. La provincia tiene la posibilidad de hacerlo y hay antecedentes de provincias vecinas como Neuquén y Río Negro”, concluyó.