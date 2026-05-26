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Por Redacción Red43

Capacitación gratuita en uso seguro de motosierra en Esquel

La Municipalidad de Esquel y el INTA lanzaron una formación técnica abierta a la comunidad. El curso se desarrollará en dos jornadas, combinando teoría y práctica para fortalecer el manejo adecuado y seguro de herramientas forestales.
Por Redacción Red43

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Con el objetivo de promover el trabajo forestal responsable y reducir los riesgos de accidentes, la Municipalidad de Esquel, en articulación con el INTA, invita a los vecinos a participar de una capacitación gratuita sobre el "Uso Seguro de Motosierra".

 

La propuesta está diseñada para brindar herramientas esenciales tanto a usuarios particulares como a quienes desarrollan tareas en el sector forestal. El programa se dictará los días 28 y 29 de mayo y estará estructurado en dos instancias complementarias:

 

Jornada teórica: Enfocada en las normativas de seguridad, el conocimiento técnico del equipo y las medidas de prevención fundamentales.

 

Jornada práctica: Destinada a aplicar lo aprendido en terreno, abordando técnicas de manejo, mantenimiento y operativa básica de la herramienta.

 

Cómo participar

 

La actividad es gratuita y busca dotar a los asistentes de conocimientos sobre técnicas de uso seguro, manejo preventivo y correcto mantenimiento de las herramientas forestales, un factor clave para garantizar la integridad física y la eficiencia en el trabajo.

 

Los interesados deben realizar su inscripción de manera previa a través del código QR que figura en la gráfica de la convocatoria. Dada la naturaleza de la capacitación y el cupo disponible para la parte práctica, se recomienda realizar el registro a la brevedad.

 

 

 

 

 

M.G

 

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