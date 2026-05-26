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26 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

La UNPSJB y el Municipio de Esquel articulan nuevas líneas de trabajo conjunto

Autoridades universitarias se reunieron con la Secretaría de Desarrollo Humano local para integrar la oferta académica y la extensión universitaria con las políticas de desarrollo humano de la comunidad.
Por Redacción Red43

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Con el objetivo de profundizar la presencia territorial de la universidad en la ciudad, la Delegada Zonal de la Sede Esquel de la UNPSJB, Abog. María de las Nieves González, junto al Subsecretario de Extensión Universitaria, Abog. Alexis Pantaenius, se reunieron esta mañana con la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat del Municipio de Esquel, Fabiana Vázquez.

 

El encuentro se centró en la coordinación de futuras líneas de trabajo conjunto. La intención de ambas instituciones es impulsar iniciativas que logren fusionar la oferta académica y las tareas de extensión universitaria con las políticas públicas de desarrollo humano que lleva adelante la gestión municipal.

 

Desde la Delegación Zonal de la casa de altos estudios destacaron la apertura y la predisposición de la funcionaria municipal para consolidar este espacio de diálogo. "El objetivo principal es acercar las propuestas de la UNPSJB a las necesidades reales que hoy tiene Esquel y toda la región", señalaron tras la reunión.

 

Esta vinculación estratégica busca que el conocimiento generado en las aulas y los proyectos de investigación de la universidad tengan un impacto directo en el territorio, a través de programas que den respuesta a demandas sociales, de salud y habitacionales.

 

La agenda de trabajo conjunto se proyecta como una herramienta clave para fomentar el desarrollo local, permitiendo que la universidad no sea solo un centro de formación, sino un motor activo en la resolución de problemáticas locales.



M.G

 

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