Compró un auto "de buena fe" y terminó involucrado en una causa judicial

Efectivos de la Comisaría 12° de El Bolsón secuestraron este miércoles un automóvil que registraba un pedido judicial activo, durante un procedimiento. El operativo derivó además en la imputación del propietario del rodado por presunto encubrimiento.

Todo ocurrió en la intersección de las calles Sargento Cabral y Rivadavia, donde personal policial detectó un Ford Ka estacionado y decidió verificar su situación registral a través de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

La consulta permitió constatar que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia, por lo que se iniciaron de inmediato las actuaciones correspondientes.

El dueño aseguró haberlo comprado de buena fe

Mientras el procedimiento avanzaba, el propietario del automóvil se presentó en el lugar y explicó que había adquirido el vehículo de buena fe, sin conocer la situación judicial que pesaba sobre el rodado.

Según indicaron fuentes policiales, el hombre colaboró en todo momento con los efectivos y permaneció a disposición durante las actuaciones realizadas en la vía pública.

A pesar de esa situación, desde la Justicia se dispuso imputarlo en una causa por presunto encubrimiento, una figura contemplada cuando una persona posee o adquiere elementos vinculados a un delito, aun cuando se investiga si tenía conocimiento o no de esa condición.

El auto quedó a disposición judicial

Tras confirmarse el pedido judicial activo, el Ford Ka fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con la investigación para determinar el origen de la situación registral del vehículo y las circunstancias de su comercialización.

La causa continuará ahora bajo intervención judicial, mientras se analiza la documentación presentada y se determina la situación procesal del imputado.

O.P.