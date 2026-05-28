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28 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Plan Invernal 2026: piden circular con precaución en la Ruta 259

Vialidad Nacional informó que los tramos entre el empalme con la Ruta 40, Esquel y Trevelin permanecen habilitados, aunque con viento, animales sueltos y equipos trabajando sobre la calzada.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional difundió este jueves por la mañana el estado actualizado de la Ruta Nacional 259 en el marco del Plan Invernal 2026 y solicitó a los conductores transitar con extrema precaución en distintos sectores de la región cordillerana de Chubut.

 

En el tramo que une el empalme con la Ruta Nacional 40 y la ciudad de Esquel, la calzada se encuentra habilitada y con condiciones normales de circulación sobre pavimento. Sin embargo, se reportó presencia de sal en algunos sectores, animales sueltos y equipos de Vialidad Nacional trabajando en la zona. Además, se registran fuertes vientos.

 

Por otra parte, en el trayecto entre Esquel y Trevelin, también habilitado, se indicó que la calzada presenta deformaciones en algunos sectores, aunque las banquinas permanecen en condiciones normales. Allí también se advirtió sobre animales sueltos, viento y maquinaria vial operando sobre la ruta.

 

El parte fue emitido este 28 de mayo a las 8 de la mañana, para más información dirigirse a https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

 

 

 

 

R.G

 

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