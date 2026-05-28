Plan Invernal 2026: piden circular con precaución en la Ruta 259

Vialidad Nacional difundió este jueves por la mañana el estado actualizado de la Ruta Nacional 259 en el marco del Plan Invernal 2026 y solicitó a los conductores transitar con extrema precaución en distintos sectores de la región cordillerana de Chubut.

En el tramo que une el empalme con la Ruta Nacional 40 y la ciudad de Esquel, la calzada se encuentra habilitada y con condiciones normales de circulación sobre pavimento. Sin embargo, se reportó presencia de sal en algunos sectores, animales sueltos y equipos de Vialidad Nacional trabajando en la zona. Además, se registran fuertes vientos.

Por otra parte, en el trayecto entre Esquel y Trevelin, también habilitado, se indicó que la calzada presenta deformaciones en algunos sectores, aunque las banquinas permanecen en condiciones normales. Allí también se advirtió sobre animales sueltos, viento y maquinaria vial operando sobre la ruta.

El parte fue emitido este 28 de mayo a las 8 de la mañana, para más información dirigirse a https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G