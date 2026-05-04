El Municipio de Esquel impulsa un programa de separación de residuos en las escuelas

El Municipio de Esquel presentó un programa integral para la separación de residuos en las instituciones educativas de la ciudad. Se trata de una política pública inédita que busca generar soluciones estructurales y crear bases sostenibles que trasciendan las distintas gestiones de gobierno. La medida se enmarca en la Ordenanza 329, la cual busca ordenar la gestión de residuos entre los grandes generadores y los domicilios.

La iniciativa, impulsada a través de la gerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), comenzó a aplicarse esta semana en cuatro establecimientos clave de la ciudad y se extenderá progresivamente al resto de las escuelas. Para llevar a cabo esta tarea, el personal municipal realiza visitas donde se coordinan los planes de manejo y se entregan contenedores verdes y negros. Además, se brinda soporte y capacitación al personal auxiliar y docente que manipula los residuos a diario.

Con el objetivo de abarcar todos los niveles educativos, el municipio elaboró tres manuales operativos con metodologías adaptadas a cada etapa escolar. Mientras que para el nivel inicial el enfoque es principalmente lúdico, en la educación primaria y secundaria se implementan contenidos y actividades específicas para clasificar los materiales según lo que requiere la planta de tratamiento.

Para garantizar el compromiso y la continuidad de las acciones, el programa impulsa la figura de los promotores GIRSU escolares. Los niños y adolescentes interesados pueden inscribirse para actuar como referentes dentro de sus propias escuelas, coordinando actividades y transmitiendo la importancia del cuidado ambiental entre sus compañeros.

Desde el área municipal destacaron que estas acciones se suman a otras soluciones estructurales, como la obra del Módulo 2 y el Centro de Valorización. En este último espacio se recibieron más de treinta proyectos de vecinos e instituciones para dar una nueva utilidad a los materiales, consolidando un modelo que ya despierta el interés de otras localidades de la comarca.





