La UNPSJB celebra 52 años

Este 4 de mayo, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) cumple 52 años de vida institucional. La fecha remite a 1974, cuando se puso en funcionamiento la Universidad Nacional de la Patagonia bajo el objetivo de frenar el éxodo de jóvenes y formar profesionales capaces de explotar las riquezas de la región.

A lo largo de estas décadas, la institución atravesó hitos fundamentales, como la fusión en 1980 con la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, lo que dio origen a su estructura y denominación actual. Este proceso permitió unificar esfuerzos para garantizar la excelencia en la docencia, la investigación y la extensión en toda la provincia.

La celebración de este aniversario se extiende a las sedes de Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel y Puerto Madryn, pilares que sostienen el despliegue territorial de la casa de estudios. Desde cada una de estas unidades académicas se renovó el orgullo por pertenecer a una institución que crece junto a su comunidad, agradeciendo especialmente el compromiso diario de docentes, no docentes, estudiantes y graduados.

Con 52 años de trayectoria, la UNPSJB reafirma su misión de crear y transmitir cultura, proyectando su acción hacia todos los sectores populares y fortaleciendo el desarrollo de un futuro más justo para la Patagonia.

E.B.W.