°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 04 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad UNPSJB EsquelUNPSJBAniversario 52
04 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La UNPSJB celebra 52 años

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco conmemora hoy un nuevo aniversario de su creación, destacando más de cinco décadas de compromiso con la educación y el desarrollo regional. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este 4 de mayo, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) cumple 52 años de vida institucional. La fecha remite a 1974, cuando se puso en funcionamiento la Universidad Nacional de la Patagonia bajo el objetivo de frenar el éxodo de jóvenes y formar profesionales capaces de explotar las riquezas de la región.

 

 

 

A lo largo de estas décadas, la institución atravesó hitos fundamentales, como la fusión en 1980 con la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, lo que dio origen a su estructura y denominación actual. Este proceso permitió unificar esfuerzos para garantizar la excelencia en la docencia, la investigación y la extensión en toda la provincia.

 

 

 

La celebración de este aniversario se extiende a las sedes de Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel y Puerto Madryn, pilares que sostienen el despliegue territorial de la casa de estudios. Desde cada una de estas unidades académicas se renovó el orgullo por pertenecer a una institución que crece junto a su comunidad, agradeciendo especialmente el compromiso diario de docentes, no docentes, estudiantes y graduados.

 

Con 52 años de trayectoria, la UNPSJB reafirma su misión de crear y transmitir cultura, proyectando su acción hacia todos los sectores populares y fortaleciendo el desarrollo de un futuro más justo para la Patagonia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cuando alguien te diga que no se puede... mostrale este video
2
 Como nunca antes visto: la sorprendente postal del puma descansando en la Patagonia
3
 Dos mujeres se perdieron en un exigente sendero y las encontraron de noche
4
 Lo vieron merodear de madrugada, saltó un portón y terminó detenido
5
 El argentino Ismael "El Terrible" Flores dio el batacazo en Las Vegas
1
 Creaban "inversiones en cripto" y estafaban a vecinos de Chubut y de todo el país
2
 Jubilaciones y asignaciones aumentan en mayo
3
 Instalaron una estación de carga solar en la oficina de turismo de El Hoyo
4
 Nueva tecnología contra la tos convulsa ya está disponible en Argentina
5
 Atención: Buscan actrices en la zona para una obra del Teatro Cervantes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -