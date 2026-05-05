Aerolíneas Argentinas elimina el carry on gratuito en su tarifa más económica

Aerolíneas Argentinas implementó cambios en su política comercial que afectan directamente a quienes viajan dentro del país. Desde mayo, la tarifa más económica en vuelos de cabotaje ya no incluye el carry on sin costo, y solo permite llevar un bolso pequeño o mochila de hasta 3 kilos. A esto se suma un recargo por combustible que encarece los tickets en todos los tramos.

La medida forma parte de una serie de ajustes que la compañía viene aplicando en los últimos meses y que modifican el esquema de servicios incluidos en el pasaje.

Menos equipaje incluido en la tarifa básica

Con el nuevo esquema, quienes compren la tarifa más baja deberán pagar si desean llevar equipaje de mano en cabina de mayor tamaño. Hasta ahora, el carry on de hasta 8 kilos estaba contemplado en la mayoría de los pasajes.

Según se detalla al momento de la compra, el ticket incluye únicamente un bolso o mochila pequeña. En caso de necesitar sumar equipaje, el pasajero puede contratarlo como servicio extra antes de finalizar la operación o posteriormente.

El costo para agregar un carry on de hasta 8 kilos parte desde los 42.350 pesos por tramo, lo que puede modificar de manera considerable el valor final del viaje si no se tiene en cuenta desde el inicio.

Desde la empresa indicaron que este cambio apunta a adaptar su oferta a modelos utilizados por aerolíneas low cost, donde los servicios se abonan por separado.

Qué pasajes no se ven afectados

Los cambios en el equipaje no alcanzan a los vuelos internacionales ni a los pasajes que ya fueron emitidos antes de la modificación. Además, las tarifas superiores continúan incluyendo equipaje de mano en cabina.

De esta manera, quienes viajen deberán prestar atención a las condiciones del pasaje al momento de la compra, ya que el precio inicial puede variar según los servicios que se agreguen.

O.P.