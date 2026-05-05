Atención: Se esperan más precipitaciones y hay alerta vigente

El clima hoy en la Comarca Andina presenta continuidad respecto al lunes, con precipitaciones que ya se hacen presentes desde las primeras horas del día. Tras una jornada previa marcada por lluvias intermitentes y viento, este martes amanece directamente con condiciones húmedas y cielo cubierto.

La temperatura mínima se ubica en torno a los 4°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 7°C. Se trata de un día frío, con escasa amplitud térmica y una sensación que se mantiene baja debido a la persistencia de la humedad.

El viento, a diferencia de ayer, pierde intensidad. Sopla del oeste con velocidades entre 13 y 22 km/h durante la mañana, aumentando levemente por la tarde, aunque sin alcanzar los valores del inicio de semana.

Alerta por lluvias persistentes hacia la tarde y noche

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con probabilidades entre el 10% y el 40%. Sin embargo, el escenario cambia hacia la tarde, cuando las precipitaciones ganan continuidad e intensidad.

Para ese tramo del día y la noche rige un alerta amarilla por lluvias. Se prevén acumulados entre 20 y 30 mm, que podrían ser superados de forma puntual. Esta situación puede generar momentos de lluvia sostenida.

En áreas más elevadas, no se descarta que parte de la precipitación se presente en forma de nieve o agua-nieve, sumando una nueva capa en la cordillera.

Cielo cerrado y ambiente húmedo durante toda la jornada

El cielo se mantendrá cubierto de manera constante, sin mayores mejoras a lo largo del día. La nubosidad será densa, acompañando el desarrollo de las lluvias y reforzando la sensación de un martes plenamente otoñal.

Las condiciones coinciden en señalar un escenario sin pausas prolongadas, donde la lluvia se instala con mayor firmeza en comparación con el lunes, cuando se presentó de forma más intermitente.

Este tipo de jornadas, habituales en esta época del año, sostienen la humedad del suelo, alimentan cursos de agua y mantienen activo el ciclo natural de la cordillera.

O.P.