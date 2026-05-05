Presentación del libro sobre danzas galesas en el Museo de Trevelin

Este sábado 9 de mayo, a las 19:00 horas, el Salón Nora Mary Evans del Museo Regional Trevelin abrirá sus puertas para la presentación formal del libro “Dawnswyr y Wladfa – Los bailarines de la Patagonia”. La obra, escrita por la escritora y referente cultural Sibyl Hughes, ofrece un exhaustivo recorrido por la historia y las anécdotas de las danzas galesas en la provincia del Chubut.

“Estoy muy contenta de finalmente hacer público este libro”, expresó la autora al referirse al proyecto en el cual trabajó empeño y corazón, ya que ella misma es descendiente de galeses, y en sus venas la historia de su gente, late para dejar su legado. La autora detalló que el trabajo consiste en una recolección de historias y anécdotas de los inicios de esta actividad en esta parte del mundo, “la cual, en el camino, me condujo a pensar la razón por la cual no hablamos de este elemento de la cultura galesa cuando nos referimos a la llegada de los inmigrantes hace 160 años”.

La obra propone salvaguardar tradiciones, relatos y expresiones que constituyen el patrimonio vivo de la comunidad galesa en la región. Hughes, quien además de su labor como investigadora ha encabezado festivales de zapateo y danza, destacó que el arte de tapa es obra de Gwen Eira Hughes, y propone en este trabajo un espacio de encuentro con la identidad y la memoria local a través del movimiento y la música tradicional.

Desde la organización del museo resaltaron que conocer estas manifestaciones culturales es fundamental para entender una de las identidades más significativas de la zona. La invitación está dirigida a toda la comunidad y la entrada al evento será libre y gratuita.

EBW