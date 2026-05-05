Más espacios verdes para Esquel: comenzó la obra del Parque Lineal en el barrio Luque

En esta primera etapa, se ejecutan tareas de movimiento de suelo, extracción, nivelación y planimetría, fundamentales para avanzar próximamente con la construcción de veredas, sectores recreativos e instalación de juegos.

Este proyecto forma parte de una política sostenida de recuperación y generación de espacios públicos impulsada por la gestión del intendente Matías Taccetta, con el objetivo de brindar a la comunidad lugares de esparcimiento, descanso y convivencia.

“El crecimiento de Esquel también implica pensar en una ciudad con más espacios para nuestros vecinos, donde las familias puedan disfrutar, encontrarse y apropiarse de lugares que mejoren su calidad de vida”, expresó el intendente.

En ese sentido, remarcó que “lo vimos claramente con obras como el Paseo de la Cascada y la Plaza del Cielo, espacios que rápidamente fueron adoptados por la comunidad y que dejaron en evidencia la necesidad que tiene nuestra ciudad de seguir sumando sectores recreativos y de descanso”.

Taccetta destacó además que “este nuevo parque lineal en barrio Luque responde a esa visión de seguir transformando sectores estratégicos de Esquel en lugares accesibles, seguros y pensados para el bienestar de todos”.