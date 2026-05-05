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05 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Más espacios verdes para Esquel: comenzó la obra del Parque Lineal en el barrio Luque

La Municipalidad de Esquel puso en marcha la primera etapa de la obra sobre la costa del arroyo. El objetivo es generar nuevos espacios verdes de recreación y encuentro para las familias.
Por Redacción Red43

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En esta primera etapa, se ejecutan tareas de movimiento de suelo, extracción, nivelación y planimetría, fundamentales para avanzar próximamente con la construcción de veredas, sectores recreativos e instalación de juegos.

 

Este proyecto forma parte de una política sostenida de recuperación y generación de espacios públicos impulsada por la gestión del intendente Matías Taccetta, con el objetivo de brindar a la comunidad lugares de esparcimiento, descanso y convivencia.

 

“El crecimiento de Esquel también implica pensar en una ciudad con más espacios para nuestros vecinos, donde las familias puedan disfrutar, encontrarse y apropiarse de lugares que mejoren su calidad de vida”, expresó el intendente.

 

En ese sentido, remarcó que “lo vimos claramente con obras como el Paseo de la Cascada y la Plaza del Cielo, espacios que rápidamente fueron adoptados por la comunidad y que dejaron en evidencia la necesidad que tiene nuestra ciudad de seguir sumando sectores recreativos y de descanso”.

 

Taccetta destacó además que “este nuevo parque lineal en barrio Luque responde a esa visión de seguir transformando sectores estratégicos de Esquel en lugares accesibles, seguros y pensados para el bienestar de todos”.

 

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