Capacitación sobre Inteligencia Artificial en la Legislatura del Chubut

Con la participación de autoridades y personal de la Legislatura, se llevó a cabo este lunes un conversatorio sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la tarea parlamentaria, a cargo de la prosecretaria parlamentaria del Senado de la Nación, Dolores Martínez.

El encuentro fue encabezado por el vicegobernador Gustavo Menna; y el secretario de Enlace de la Legislatura, Mariano Martínez; con las presencias de la senadora Edith Terenzi; el abogado especializado en Derecho Digital y Civil, docente universitario y ex secretario de Informática Jurídica del STJ, Guillermo Cosentino; y la participación además en la capacitación del director de Despacho de la Prosecretaría Parlamentaria, Mariano Bonifacio.

En el marco de las acciones orientadas a la profesionalización y modernización institucional, la jornada desarrollada durante la mañana de este martes en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Aubia”, tuvo como objetivo abordar los desafíos y oportunidades que plantea la incorporación de la Inteligencia Artificial en el ámbito legislativo.

El vicegobernador Gustavo Menna dio la bienvenida a Dolores Martínez e hizo hincapié en la importancia de que las instituciones estén preparadas frente al avance tecnológico.

Debate profundo

“El desafío no se limita a la adopción de herramientas, sino que también implica un debate profundo sobre la gobernanza de la Inteligencia Artificial. Sobre ello, se debe garantizar su desarrollo con criterios éticos, resguardando derechos fundamentales como la protección de datos personales, la privacidad y la calidad del sistema democrático”, dijo Menna.

El vicegobernador destacó la experiencia del Senado de la Nación en la materia, remarcando la construcción de una estrategia institucional que prioriza el control, la planificación y la implementación responsable de estas tecnologías.

En este contexto, señaló que la Legislatura provincial analiza iniciativas vinculadas a la regulación y gobernanza de la IA.

Transformación

Por su parte, el secretario de Enlace, Mariano Martínez, indicó: “Actualmente nos encontramos frente a una transformación profunda y es fundamental que el Poder Legislativo la aborde con responsabilidad, generando marcos de regulación para el uso responsable de la IA”.

Asimismo, agradeció la visita de la prosecretaria parlamentaria del Senado de la Nación: “Estos espacios son clave para avanzar en la modernización del Estado”.

Fortalecer la labor parlamentaria

En tanto, Dolores Martínez agradeció la invitación y se refirió a la relevancia de generar instancias de intercambio entre distintas jurisdicciones.

En su exposición, señaló que la incorporación de la Inteligencia Artificial debe estar orientada a fortalecer la labor parlamentaria, optimizar procesos y mejorar la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía, sin perder de vista el rol central de las instituciones democráticas.

El encuentro se llevó adelante con la participación de los empleados legislativos, quienes pudieron intercambiar experiencias, plantear inquietudes y reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en los procesos legislativos y administrativos.

R.G.