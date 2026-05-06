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Por Redacción Red43

Dos artistas esquelenses, de gira en Buenos Aires

Marcelo Aravena y Mateo Rojas tienen dos recitales en la ciudad de La Plata, presentando sus composiciones propias y conjuntas.
Por Redacción Red43

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Esta semana, comienza una seguidilla de recitales de dos músicos esquelenses en la provincia de Buenos Aires.

 

El multi instrumentista Marcelo Aravena, presenta sus canciones propias en la ciudad de La Plata.

 

Conocido por su rol como bajista de bandas como Tía María, Palta Bruja, La Chancletera o La Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, y también en clarinete junto a Seba Lino, su repertorio cantautor aparecía en un segundo plano en Esquel.

 

Ahora, lo presenta en otras tierras, acompañado por Mateo Rojas, esquelense que se encuentra viviendo en La Plata y se estuvo presentando tanto allí como acá en su rol de DJ psytrance y como guitarrista.

 

Ambos recorren esas canciones con sonoridades bluseras, rockeras, latinoamericanas y patagónicas.

 

Este jueves será la Cervecería Hoppy Dog, en calle 59 entre 6 y 7, desde las 20 horas el primer encuentro.

 

El día viernes, será el escenario del Centro Cultural Macacha de calle 1 enttre 44 y 45.

 

SL

 

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