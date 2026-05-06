Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 06 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 el-mundo
06 de Mayo de 2026
el-mundo |
Por Redacción Red43

Gente que no puede dormir y excremento por todas partes: la pesadilla de un pueblo por invasión de pavos reales

También provocan suciedad y peleas entre los vecinos. Hay quienes quieren reducir la colonia y quienes defienden su permanencia. Además invaden los jardines y suben a los techos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una invasión de decenas de pavos reales generó caos y destrozos en un pueblo del noreste de Italia y desató un importante conflicto entre vecinos, que se dividen entre quienes exigen medidas para reducir la colonia y quienes defienden su permanencia.

 

La presencia de estas aves se intensificó en los últimos años hasta alcanzar una población estimada de entre 100 y 120 ejemplares, según cálculos de la policía provincial. Su circulación por calles, jardines y techos comenzó a alterar la dinámica cotidiana del lugar y derivó en reclamos por parte de los habitantes.

 

En ese contexto, algunos solicitan medidas para reducir la cantidad de animales, mientras que otros manifiestan su rechazo a cualquier intervención que implique su retiro de la zona.

 

“Comen pan y cualquier cosa que les ofrezcan en la calle”, explicó una mujer en declaraciones a la RAI. Otro vecino señaló: “Dejan excrementos por todas partes; los niños no pueden salir al jardín a jugar”.

 

Un residente describió uno de los problemas principales que genera la presencia de los pavos reales. “Me levanto a las 4:50 de la mañana, pero no puedo dormir porque los oigo gritar sin parar día y noche”, se quejó.

 

“Tenemos que encontrar una solución porque, además de los daños que le han hecho a mi tejado, ahora también tengo que lidiar con todos sus excrementos: ¿podemos vivir así?”, planteó.

 

Las dificultades para descansar por los graznidos se producen especialmente durante la noche y en época de apareamiento. También se registraron incidentes de tránsito vinculados a la circulación de los animales en la vía pública.

 

La presencia de pavos reales en la zona se remonta al menos a 12 años. En 2014, se estimaban unos diez ejemplares concentrados principalmente en un pinar cercano a una antigua colonia militar.

 

Con el paso del tiempo, la población se expandió hacia áreas urbanas. Durante el confinamiento por covid-19 de 2020, los animales comenzaron a ocupar calles y espacios residenciales, donde actualmente se desplazan con frecuencia y utilizan árboles y techos como lugares de descanso.

 

Ante el crecimiento de la población, el municipio instaló carteles para desalentar la alimentación de los pavos reales y reducir su permanencia en zonas habitadas. Además, proyecta la realización de un censo para determinar la cantidad exacta de ejemplares.

 

“Nuestro objetivo es realizar un censo e iniciar conversaciones con los ciudadanos y las asociaciones de defensa de los derechos de los animales para encontrar una solución”, declaró a Tg1 Francesca Impelizzeri, concejala de derechos de los animales.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Club Camioneros recibió dos hectáreas en la zona de Valle Chico
2
 QEPD: Luis Oscar Marquez
3
 El vestido de los 15 que terminó en los tribunales porque la modista se equivocó de talle, la terminación y usó otra tela
4
 Más espacios verdes para Esquel: comenzó la obra del Parque Lineal en el barrio Luque
5
 Una garita cayó de golpe sobre peatones y la Justicia responsabilizó al Estado
1
 El Taller de Orientación Laboral formó a 17 jovenes de Trevelin
2
 Gente que no puede dormir y excremento por todas partes: la pesadilla de un pueblo por invasión de pavos reales
3
 ¿El Papa Francisco en un reflejo? Misterio en Luján
4
 Planean modificaciones para el predio de La Trochita
5
 Un mensaje al poblador y una sorpresa gigante: un dinosaurio con su nombre
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -