150 karatecas de todo el país tomarán parte de la Copa Itaya en Esquel

150 competidores, 38 categorías, cinco tatamis instalados en el Gimnasio Municipal y la presencia del Sensei Mitsuo Inoue, una eminencia en esta disciplina deportiva.

Nada puede salir mal. Y si sale todo bien, como se espera, Esquel será una plaza importante para este tipo de torneo. La Copa Itaya es el Torneo Nacional más importante de Karate Do Shotokan y el año pasado se pudo ganar la plaza en una asamblea que tuvo lugar en Resistencia, provincia del Chaco, momento donde se llevó a cabo un Torneo Nacional.

Por primera vez, en más de 50 años de vida que tiene este torneo, Esquel será sede de la Copa Itaya torneo que se llevará a cabo este sábado en el Gimnasio Municipal “León Camilo Catena”,

Y de ese total de competidores, solo siete de ellos, son de la ciudad de Esquel, por ende, habrá “turismo deportivo” a pleno.

Dentro del ámbito municipal, funcionan dos escuelas de karate. Una que tiene su base en el Colegio Salesiano, con el Dojo Ne Nahuel, a cargo del Instructor Jorge Villivar y el otro espacio funciona en la Escuela 54, donde emerge el Dojo Kanku Dai, a cargo del Instructor Luis Millahuala (Padre).

De la escuela de Villivar, estarán participando Asiri Villivar Ruiz, Sofía Mera García, Natalí Caneo Avilés, Iara Manquel Antimán y Alexis Correa.

Por su parte, del Dojo Kanku Dai estarán presentes Luis Millahuala (H), Geraldine Frutos y Luana Villar.

DATOS A TENER EN CUENTA

Para los karatecas del país, éste es el Torneo de Dojos (vulgarmente conocidos como clubes) más importante a nivel Nacional. La Copa Itaya es el lugar donde todos quieren estar.

Es un torneo de mucho nivel, donde solo participarán cinturones marrones y negros. Y Esquel será sede de este torneo de gran magnitud.

La Copa Itaya es el Torneo Nacional de Karate más importante del país. Será la edición número 51 y ese número habla de la trayectoria de este torneo, que se ha realizado en muchos lugares del país, pero nunca en Esquel.

“Nosotros, como Asociación recientemente formada, con nuestros años de experiencia como instructores y con el crecimiento que hemos tenido con nuestro karate acá en Esquel, obviamente nos postulamos y tuvimos la suerte de ganarla y bueno, queremos estar a la altura porque también queremos que conozcan Esquel”, lo destacó Jorge Villivar a este medio.

“Así como nosotros hemos viajado, queremos que ellos vengan acá, disfruten de lo que tenemos nosotros y brindarle un espectáculo acorde para que salga lindo y que la gente que no está en el ambiente karate pueda acceder y ver de qué se trata”.

Hay que señalar que el torneo se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en doble jornada, con cinco tatamis ubicados dentro del piso flotante del gimnasio Municipal.

Por la mañana serán las eliminatorias, en tanto por la tarde será el momento de las semifinales y finales.

La entrada al gimnasio será libre y gratuita, con la idea firme idea de que todos los vecinos de la zona conozcan esta actividad.

El acto inaugural está programado para las 14.30 hs del mismo sábado y, en ese momento, se dará a conocer las resoluciones que nominarán al Torneo Nacional Copa Itaya en Esquel de interés municipal y legislativo.

Hay que señalar que estará presente en nuestra ciudad, uno de los máximos referente del karate como lo es el Sensei Mitsuo Inoue, quien fiscalizará todo el torneo.

Tomarán parte un total de 150 karatecas, divididos en 38 categorías, tanto de varones como de mujeres, divididas por edades de 15 años en adelante, y como señalamos líneas arriba, será solo para cinturones negros y marrones, tanto en Kata (formas) como en Kumite (Combate).