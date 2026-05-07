Despechada, le incendió la casa a su ex cuando se enteró que tenía una novia nueva

Un preocupante episodio de violencia tuvo lugar en la zona de chacras de la localidad da Allen. Una mujer asistió a la vivienda de su ex pareja y comenzó un incendio, donde las llamas se propagaron rápidamente y consumieron gran parte de la estructura. Posteriormente, la mujer se autolesionó, infringiéndose ella misma lesiones en los brazos y diferentes partes del cuerpo.

El incendio de grandes dimensiones provocó la intervención inmediata de dotaciones de Bomberos Voluntarios en coordinación con el personal de Defensa Civil, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas linderas.

La atacante, una vez que inició el foco ígneo, comenzó a infringirse lesiones en los brazos y piernas. Por esta razón, también se solicitó asistencia médica, ya que la mujer presentaba cortes en sus brazos. El personal de salud realizó curaciones en el lugar y, según informaron, la mujer se encontraría fuera de peligro.

Por otro lado, el propietario de la vivienda no sufrió lesiones y pudo salir por sus propios medios del inmueble siniestrado. Únicamente se registraron pérdidas materiales, aunque las llamas no llegaron hacia la estructura central de la casa gracias a la rápida intervención de los bomberos.

La violenta secuencia tiene un trasfondo personal, ya que el propietario de la chacra es el ex novio de la atacante. Según trascendidos, la mujer de 37 años se enteró que su ex pareja rearmó su vida amorosa, lo que desencadenó el ataque a la propiedad.

Tras el operativo, se dio aviso a la fiscal de turno, pero por el momento no se formalizó la imputación en su contra, hasta esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades penales a medida que avance la causa judicial en Allen.