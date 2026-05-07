Capacitarán sobre RCP y manejo de DEA en Esquel

Con el objetivo de acercar conocimientos esenciales para actuar frente a emergencias, el profesor de educación física y bombero voluntario Beto Alecio brindará una capacitación abierta sobre RCP y uso de desfibriladores externos automáticos (DEA) en el gimnasio Habitus.

El instructor remarcó la importancia de estar preparados ante situaciones críticas. “La propuesta tiene que ver con acercar a la comunidad en general una herramienta que lo primero que uno desea es que nunca tenga que ser utilizada”, expresó, y agregó que ante un paro cardiorrespiratorio “si no tenemos esas herramientas ya no va a ser posible adquirirlas en ese momento”.

En ese sentido, destacó la importancia de que más personas incorporen estos conocimientos para convertirse en parte activa de la llamada “cadena de supervivencia”. “Nos va a permitir convertirnos en un eslabón en la cadena de la supervivencia para que esta persona, ante un evento no deseado, pueda llegar a buen término y tenga realmente probabilidades de supervivencia”, señaló.

El taller está destinado a toda la comunidad y surgió inicialmente como una propuesta vinculada a quienes realizan actividad física en el gimnasio Habitus. “Hay que agradecer la apertura del gimnasio Habitus, de sus profesores Ernesto y Lisandro. Surge inicialmente como una propuesta para aquellos que desarrollan actividad física y entrenamiento en el gimnasio pero bueno, por qué no ampliar la propuesta a quien esté interesado”, indicó.

Alecio remarcó además que no es necesario pertenecer al ámbito de la salud para acceder a este tipo de formación. “No soy médico, no soy enfermero. Sí soy una persona movilizada a partir de las experiencias de vida y de los conocimientos adquiridos vinculado toda la vida al entrenamiento, a la actividad física, al deporte”, expresó.

También explicó que el curso cuenta con certificación. “Este taller que vamos a llevar adelante tiene como aval una institución que se llama ACES AIDER que tiene origen canadiense pero que tiene fuerte arraigo en la Argentina”, detalló.

Durante la capacitación se abordarán técnicas de reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores automáticos, dispositivos que actualmente están contemplados por ley en espacios de alta concurrencia. “Está legislado en el país, todavía no reglamentado, el uso y la disposición de los desfibriladores externos automáticos en espacios de alta concurrencia de público, por ejemplo estadios deportivos”, explicó.

Además, aclaró que estos aparatos fueron diseñados para que puedan ser utilizados por cualquier persona con una instrucción básica. “Es un aparato que está diseñado para que con una mínima instrucción cualquier persona pueda ponerlo en práctica, pueda activarlo y utilizarlo”, sostuvo.

El curso tendrá una duración aproximada de tres horas, aunque Alecio adelantó que suele extenderse debido al interés de los participantes. “Intentamos que no menos del 50% del tiempo tenga que ver con prácticas”, comentó.

La actividad se realizará el sábado 16 de mayo en el gimnasio Habitus, ubicado en Alberdi casi Ameghino. Habrá un primer turno a las 10:00 hs y, en caso de alta demanda, podría sumarse otro a las 13:00 hs.

La capacitación es arancelada pero accesible. El costo será de 15 mil pesos para alumnos del gimnasio y de 25 mil pesos para quienes no concurran al lugar. El valor incluye material bibliográfico, certificación con dos años de vigencia y prácticas con maniquíes monitorizados.

Las personas interesadas pueden comunicarse al 2804 678485 para consultas e inscripción.

R.G