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08 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut avanza en la implementación de un tablero de comando en el sistema de salud

La herramienta permitirá concentrar, visualizar y controlar en tiempo real información sobre facturación, recupero de prestaciones y rendimiento económico-financiero de hospitales y centros de salud.
Por Redacción Red43

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El secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky, encabezó en el Hospital “María Humphreys” de Trelew un encuentro de trabajo, en el que se presentaron los avances en la implementación del moderno tablero de comando, provisto por la empresa OCASA-Markey, que brinda información en tiempo real sobre la facturación de los hospitales públicos, y es de suma utilidad para la gestión sanitaria de la provincia.

 

Wisky estuvo acompañado por integrantes de su equipo de conducción en la cartera sanitaria: el subsecretario de Finanzas y Administración, Nicolás Jasin, y los profesionales Romina Galarza y Sergio Bartels, quienes en los próximos días asumirán formalmente como subsecretarios de Hospitales y Salud Pública, respectivamente. También estuvo presente el director provincial de Auditoría y Recupero de Prestaciones, Claudio Canseco.

 

 

 

Tablero de comando: funciones, indicadores y beneficios

 

Un tablero de comando en el sistema de salud, aplicado a facturación, sirve para concentrar, visualizar y controlar en tiempo real toda la información crítica vinculada al recupero de prestaciones, la gestión administrativa y el rendimiento económico-financiero de los establecimientos de salud.

 

En tal sentido, su finalidad principal es transformar datos dispersos en información útil para la toma de decisiones.

 

A su vez, también permite controlar la facturación hospitalaria; monitorear el recupero de prestaciones; detectar problemas operativos; y evaluar el desempeño de hospitales y servicios.

 

Por su parte, los indicadores que contiene este tablero de comando son: facturación total mensual; prestaciones realizadas vs. facturadas; porcentaje de recupero; débitos por financiador; obras sociales con mayor deuda; tiempo de mora; cantidad de consultas, prácticas e internaciones; ranking de hospitales o servicios; y evolución histórica de ingresos.

 

En cuanto a sus beneficios, puede destacarse que son varios: mayor control de gestión; transparencia administrativa; disminución de pérdidas económicas; mejora del recupero de costos; identificación rápida de fallas; e información unificada para directivos y nivel central.

 

Además, en el contexto hospitalario público, un tablero de comando permite que las autoridades de la Secretaría de Salud provincial y los directivos de los Hospitales puedan supervisar en tiempo real el estado del recupero de prestaciones y la eficiencia administrativa de cada establecimiento.

 

 

 

R.G

 

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