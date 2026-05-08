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08 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Ya funciona el nuevo cajero automático del Banco del Chubut en El Bolsón

La entidad confirmó la puesta en marcha del equipo instalado en su oficina comercial del centro de la ciudad. Buscan ampliar el acceso a servicios financieros para vecinos, comerciantes y turistas.
Por Redacción Red43

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El Banco del Chubut informó que ya se encuentra operativo el nuevo cajero automático instalado en su oficina comercial de El Bolsón, ubicada en pleno centro de la localidad rionegrina. La incorporación forma parte del plan de modernización de servicios e infraestructura que la entidad viene desarrollando en distintos puntos de la Patagonia.

 

La oficina había sido inaugurada semanas atrás y ahora suma este nuevo servicio que permitirá realizar operaciones financieras básicas sin necesidad de trasladarse a otras ciudades cercanas.

 

Más servicios financieros en El Bolsón

Desde la entidad señalaron que la incorporación del cajero automático apunta a mejorar la accesibilidad y brindar mayor autonomía a quienes utilizan servicios bancarios en la localidad.

 

 

Además de beneficiar a vecinos de El Bolsón, el nuevo equipo también busca responder a la demanda de turistas que visitan la ciudad durante distintas épocas del año y necesitan acceso a efectivo y operaciones bancarias rápidas.

 

Hasta ahora, muchas personas debían trasladarse hacia otras localidades de la Comarca Andina, como Lago Puelo o El Hoyo, para realizar determinadas gestiones o encontrar disponibilidad de cajeros.

 

Según informó la entidad, con el nuevo cajero automático de El Bolsón ya superan los 145 equipos distribuidos dentro de su red de servicios.

 

 

 

 

O.P.

 

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