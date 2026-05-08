El Maitén abrió una nueva convocatoria laboral para sumar personal

La Municipalidad de El Maitén informó la apertura de una convocatoria laboral orientada a profesionales de Trabajo Social para sumarse al Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La propuesta apunta a incorporar un licenciado o licenciada en Trabajo Social al equipo técnico del área, que trabaja en el acompañamiento y abordaje de situaciones vinculadas a infancias y adolescencias en la localidad.

Convocatoria para fortalecer el área de niñez

Desde el municipio difundieron la búsqueda a través de un comunicado oficial en el que invitan a las personas interesadas a comunicarse para recibir más información sobre la propuesta laboral.

El Servicio de Protección de Derechos cumple funciones vinculadas a la intervención y acompañamiento en situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes, articulando acciones con distintas instituciones y organismos.

En este marco, la incorporación de profesionales especializados forma parte del funcionamiento cotidiano del área y de la atención de distintas demandas sociales en la localidad.

Cómo postularse

Las personas interesadas en acceder a la convocatoria laboral en El Maitén pueden comunicarse telefónicamente al 2945 33-4398 o enviar un correo electrónico a spd.maiten@gmail.com.



Desde el municipio indicaron que quienes se contacten recibirán detalles sobre requisitos, modalidad de trabajo y proceso de incorporación.

O.P.