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08 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

El Maitén abrió una nueva convocatoria laboral para sumar personal

La búsqueda fue difundida por la Municipalidad y apunta a incorporar profesionales para un área vinculada al trabajo social y acompañamiento en la localidad.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de El Maitén informó la apertura de una convocatoria laboral orientada a profesionales de Trabajo Social para sumarse al Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

La propuesta apunta a incorporar un licenciado o licenciada en Trabajo Social al equipo técnico del área, que trabaja en el acompañamiento y abordaje de situaciones vinculadas a infancias y adolescencias en la localidad.

 

Convocatoria para fortalecer el área de niñez

Desde el municipio difundieron la búsqueda a través de un comunicado oficial en el que invitan a las personas interesadas a comunicarse para recibir más información sobre la propuesta laboral.

 

 

El Servicio de Protección de Derechos cumple funciones vinculadas a la intervención y acompañamiento en situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes, articulando acciones con distintas instituciones y organismos.

 

En este marco, la incorporación de profesionales especializados forma parte del funcionamiento cotidiano del área y de la atención de distintas demandas sociales en la localidad.

 

Cómo postularse

Las personas interesadas en acceder a la convocatoria laboral en El Maitén pueden comunicarse telefónicamente al 2945 33-4398 o enviar un correo electrónico a spd.maiten@gmail.com.

 


Desde el municipio indicaron que quienes se contacten recibirán detalles sobre requisitos, modalidad de trabajo y proceso de incorporación.

 

 

O.P.

 

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