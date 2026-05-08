Gas en Valle Chico: ¿Qué falta para que las familias tengan el servicio habilitado?

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, brindó detalles sobre los avances decisivos en la obra de gas para el barrio Valle Chico. Tras superar un inconveniente logístico que mantenía frenados los trabajos en un sector clave, el mandatario municipal fijó una fecha emblemática para la habilitación del servicio.

"Ayer se logró solucionar un problema con una máquina que estaba parada hace casi 10 años en un callejón por donde debía pasar la cañería principal. Una vez removida, ya estamos en la última etapa", explicó Taccetta. En este sentido, adelantó: "Nuestra intención es que el día 25 de mayo podamos tener todas las conexiones activas en las viviendas de aquellos que ya realizaron los trámites".

El jefe comunal remarcó la importancia de que las familias completen las gestiones correspondientes ante la prestataria de servicio. Si bien la mayoría de los vecinos de Valle Chico ya tienen el trámite iniciado o finalizado, Taccetta advirtió sobre la alta demanda que registra la ciudad.

"Desde que iniciamos las conexiones hace unos meses, se han realizado más de 450 solamente en Esquel. Esto genera un cuello de botella tanto para Camuzzi como para los gasistas matriculados", señaló. Sin embargo, llevó tranquilidad a los adjudicatarios de Valle Chico asegurando que, una vez finalizada la obra técnica, "será cuestión de abrir el gas para llegar a cada familia".

El intendente recordó que este proyecto fue postergado durante años debido a promesas incumplidas de la gestión nacional anterior. Ante este escenario, se tomó la decisión política de avanzar con fondos locales y provinciales.

"Es una obra que se esperó mucho y tuvo muchas idas y vueltas. Decidimos financiarla en conjunto con la provincia, aprovechando que se estaban ejecutando las obras de agua y electricidad. Desde el municipio colaboramos para culminar el gas, que es una de las obras más importantes por la cantidad de kilómetros de tendido necesarios", enfatizó el mandatario.

Finalmente, Taccetta confirmó que el gobernador Ignacio Torres tiene previsto participar del acto de habilitación. "Hay un compromiso del gobernador de estar para la inauguración; me dijo que quiere acompañarnos en este momento tan esperado", concluyó.

La llegada del gas natural a Valle Chico no solo beneficiará a las familias que ya residen en el sector, sino que garantiza la factibilidad del servicio para todas las futuras construcciones proyectadas en esa zona de la ciudad.





