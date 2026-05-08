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08 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Los peques del Padel viajan hoy a Rawson con todas las ilusiones a cuesta

Participarán del Provincial de Menores. Nueve parejas son de la cordillera. Los ganadores clasificarán al Nacional de La Plata.
Por Redacción Red43

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Un grupo de 17 jugadores de la Cordillera, a los que se sumará León Bautista Rodríguez de Sarmiento, estarán participando ese fin de semana en Rawson del Torneo Provincial de Padel, categoría Menores, torneo organizado por la APACH.

 

 

Gracias a Chubut Deportes quienes le facilitaron el micro para el traslado y, además, estarán alojados en el Hotel Deportivo, un total de 17 jugadores de la cordillera, más los entrenadores Federico Garay y Facundo González viajarán hoy a la capital provincial para tomar parte del Torneo Provincial de Padel, categorías menores, torneo que será clasificatorio para el Nacional de la categoría que tendrá lugar en el mes de agosto en la ciudad de La Plata.

 

 

El plantel de jugadores que estará viajando en las próximas horas hacia Rawson el es el siguiente:

 

Vicente Veuthey (Esquel) / León Bautista Rodríguez (Sarmiento)(Infantiles 7ma); Benicio Ceballos Del Frate (Esquel) / Lautaro Ceballos (Esquel) (Sub 10); Santino Valentín Rosas (Esquel)/ Yoaquina Williams (Esquel) (Sub 10); Mía Tejeiro (Esquel) / Luz María Soto Grandis (Trevelin) (Catetes 7ma); Octavio Morilla (Esquel) / Ignacio Valentino Salinas Uribe (Esquel) (Juveniles 6ta); Ciro Malik De Tchara (Esquel) / Alejo Rivera Taux (Trevelin) (Cadetes 7ma); Mirko Malik De Tchara (Esquel) / Bautista Leonel Carballido Maya (Trevelin) (Infantiles 7ma); Bautista Ibañez (Esquel) / Juan Bautista Nolasco (Trevelin) (Juveniles 6ta); Isaías David Lagos (Esquel) / Santino Hernández (Esquel) Cadetes (7ma).

 

 

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