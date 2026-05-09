Good Fellas llega a La Encrucijada este sábado

Este sábado 9 de mayo, la escena musical de la cordillera se enciende con la presentación en vivo de Good Fellas en La Encrucijada Bar Cultural, ubicado en Trevelin. La banda, reconocida por su sonido que fusiona el Rockabilly, el Rock'n'Roll y el Blues, promete una noche vibrante y cargada de energía, anticipando lo que será la 4ta edición del Esquel Blues Festival.

La cita es a las 22:00 hs, un horario ideal para disfrutar de la buena música y el ambiente acogedor de La Encrucijada, un espacio que se consolida como un referente cultural en la región. Good Fellas subirá al escenario para ofrecer un repertorio que combina temas propios con clásicos del género, invitando a todos los presentes a bailar y disfrutar de una noche inolvidable a puro ritmo.

Una anticipación al Esquel Blues Festival

La presentación de Good Fellas en Trevelin cobra un significado especial al anticiparse al 4to Esquel Blues Festival, un evento que reúne a destacados exponentes del género y que se ha convertido en una cita imperdible para los amantes del blues en la Patagonia. La banda, con su estilo que rinde homenaje a las raíces del rock y el blues, prepara el terreno para esta gran celebración, ofreciendo un adelanto de la pasión y la calidad musical que caracterizan al festival.

Rockabilly, Rock'n'Roll y Blues: Una combinación explosiva

La propuesta musical de Good Fellas es una verdadera bomba de tiempo. Con una base sólida de blues patagónico, la banda incorpora la velocidad y la rebeldía del Rockabilly y el ritmo pegadizo del Rock'n'Roll, creando un sonido único y personal. Su repertorio incluye composiciones originales que reflejan su identidad y su visión de la música, así como interpretaciones de grandes clásicos que han marcado la historia del género. El afiche de la presentación promete "temas propios + clásicos para bailar toda la noche", una garantía de diversión y buena música.

Entrada libre y colaboración al sobre

En línea con su compromiso de acercar la cultura a la comunidad, la presentación de Good Fellas en La Encrucijada Bar Cultural contará con entrada libre. Sin embargo, para aquellos que deseen colaborar con la banda y el espacio, se aceptará una colaboración al sobre, una forma de valorar el trabajo de los artistas y la sostenibilidad de los espacios culturales. Esta modalidad permite que todos puedan disfrutar del espectáculo, sin importar su situación económica, a la vez que fomenta la colaboración y el apoyo a la cultura local.

Good Fellas: Identidad y Blues Patagónico

La banda, con su estética cuidada y su sonido potente, se presenta como un exponente del blues patagónico, un género que ha cobrado fuerza en la región en los últimos años. Con su presentación en Trevelin, Good Fellas reafirma su identidad y su pasión por la música, invitando a todos a sumarse a esta celebración del rockabilly, el rock'n'Roll y el blues.

No te lo pierdas: Good Fellas en vivo en La Encrucijada

Si sos amante de la buena música y buscás un plan para este sábado, no te pierdas la presentación de Good Fellas en La Encrucijada Bar Cultural en Trevelin. Disfruta de una noche a puro Rockabilly, Rock'n'Roll y Blues, anticipando el Esquel Blues Festival, con clásicos y temas propios para bailar toda la noche. ¡Te esperamos para compartir esta noche de blues patagónico en la cordillera!

T.B